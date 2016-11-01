خطير..خضيو راسكم شنو كتاكلو..شعرية الشينوا فيها البلاستيك ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو صادم، أظهر شخصا وهو يكشف بأن ''الشعرية الصينية'' أو ''vermisselle'' كما يطلق عليها المغاربة تحتوي على مادة البلاستيك .

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو صادم، أظهر شخصا وهو يكشف بأن "الشعرية الصينية" أو "vermisselle" كما يطلق عليها المغاربة تحتوي على مادة البلاستيك .

وأوضح الشخص صاحب الفيديو، أنه قام بتجربة من خلال إشعال النيران بهذا المنتوج الغدائي، ليتوضح له من خلال ذلك أن من بين مكوناته مادة "البلاستيك".

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذه التدوينة،حيث عبر الجميع عن استنكارهم وغضبهم الشديد عن بيع هذا المنتوج بالأسواق المغربية، بينما طالب آخرون الجهات المسؤولة بالتحرك ومراقبة مثل هذه المنتوجات الصناعية الغذائية.