 ضربة جديدة للبوليساريو...المغرب يحبط نصا معارضا لسيادة المغرب بالبرلمان الأوربي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل : لشكر يزور بن كيران في منزله ويؤكد إستعداده المشاركة في الحكومة | بوليتيك

عاجل : لشكر يزور بن كيران في منزله ويؤكد إستعداده المشاركة في الحكومة

مؤثر : عشق إبنة الخالة يدفع بشاب إلى الإنتحار شنقا بأكادير | حوادث و حقوق

مؤثر : عشق إبنة الخالة يدفع بشاب إلى الإنتحار شنقا بأكادير

صورة الملك محمد السادس بلوك شبابي رائع رفقة طاقم قناة دوزيم بمدغشقر بدون بروتوكول تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة الملك محمد السادس بلوك شبابي رائع رفقة طاقم قناة دوزيم بمدغشقر بدون بروتوكول تشعل الفايسبوك

بالصور.. اعتقال مشتبه بهما في حرائق إسرائيل | دولي

بالصور.. اعتقال مشتبه بهما في حرائق إسرائيل

صحيفة: البام يستعين بخبراء دوليين لتكوينه نوابه الـ102 من أجل مواجهة بنكيران في البرلمان | بوليتيك

صحيفة: البام يستعين بخبراء دوليين لتكوينه نوابه الـ102 من أجل مواجهة بنكيران في البرلمان

الأردن ومصر تقترحان مساعدة إسرائيل على إخماد الحرائق وفلسطين ترسل فرق إطفاء | دولي

الأردن ومصر تقترحان مساعدة إسرائيل على إخماد الحرائق وفلسطين ترسل فرق إطفاء

عاجل و بالصور.. هذا هو جديد الفيديو المرعب لعصابة مسلحة بالسيوف بمدينة طنجة+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور.. هذا هو جديد الفيديو المرعب لعصابة مسلحة بالسيوف بمدينة طنجة+فيديو

خطير...كاميرا مراقبة تفضح مسلحين بالسيوف بطنجة والمغاربة يطالبون باعتقالهم على الفور+ فيديو | حوادث و حقوق

خطير...كاميرا مراقبة تفضح مسلحين بالسيوف بطنجة والمغاربة يطالبون باعتقالهم على الفور+ فيديو

عاجل و بالصور..الفنان محمد رضى يدخل في غيبوبة خطيرة بالولايات المتحدة لهذا السبب | ثقافة و فنون

عاجل و بالصور..الفنان محمد رضى يدخل في غيبوبة خطيرة بالولايات المتحدة لهذا السبب

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

ضربة جديدة للبوليساريو...المغرب يحبط نصا معارضا لسيادة المغرب بالبرلمان الأوربي

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 12:25 ضربة جديدة للبوليساريو...المغرب يحبط نصا معارضا لسيادة المغرب بالبرلمان الأوربي | بوليتيك
ضربة جديدة للبوليساريو...المغرب يحبط نصا معارضا لسيادة المغرب بالبرلمان الأوربي
تمكن المغرب عبر شركائه داخل البرلمان الأوربي من إحباط مناورة جديدة لنائب أوروبي، كان يسعى إلى إدراج نص معارض لحقوق المغرب في صحرائه، في تقرير عرض على التصويت داخل البرلمان يوم أمس الخميس.

شوف تيفي

تمكن المغرب عبر شركائه داخل البرلمان الأوربي من إحباط مناورة جديدة لنائب أوروبي، كان يسعى إلى إدراج نص معارض لحقوق المغرب في صحرائه، في تقرير عرض على التصويت داخل البرلمان يوم أمس الخميس.

وكشفت تقارير إعلامية، عن رفض لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوربي النص الذي تقدم به نائب من حزب الخضر يدافع به عن أطروحة البوليساريو لضرب حقوق المغرب على أرضه وصحرائه.

ويأتي رفض النص الذي تقدم به النائب البرلماني بعد أيام على رفض لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوربي، تعديلين تم إدراجهما بمبادرة من النائبة الأوروبية المعروفة بخدمتها للأجندة الجزائرية بالبرلمان الأوروبي "بالوما لوبيز بيرميخو"، في التقرير السنوي 2015 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي.

ورغم المساعي والتحركات التي تقوم بها جبهة البوليساريو بإيعاز من الجزائر، لإخراج نصوص معادية للسيادة المغربية على صحرائه للتشويش على القرار الرسمي للمغرب بمنح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، والذي تبنته مجموعة من الدول والهيئات الأممية، لكن جميع المحاولات لحد اليوم باءت بالفشل.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

البوليساريو الأمن المغرب السيادة الديموقراطية التحركات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل : لشكر يزور بن كيران في منزله ويؤكد إستعداده المشاركة في الحكومة | بوليتيك

عاجل : لشكر يزور بن كيران في منزله ويؤكد إستعداده المشاركة في الحكومة

صورة الملك محمد السادس بلوك شبابي رائع رفقة طاقم قناة دوزيم بمدغشقر بدون بروتوكول تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة الملك محمد السادس بلوك شبابي رائع رفقة طاقم قناة دوزيم بمدغشقر بدون بروتوكول تشعل الفايسبوك

صحيفة: البام يستعين بخبراء دوليين لتكوينه نوابه الـ102 من أجل مواجهة بنكيران في البرلمان | بوليتيك

صحيفة: البام يستعين بخبراء دوليين لتكوينه نوابه الـ102 من أجل مواجهة بنكيران في البرلمان

ها بشحال ساهم الاتحاد الأوربي في تنظيم المغرب لـكوب 22.. لعاقة ديال بصح | بوليتيك

ها بشحال ساهم الاتحاد الأوربي في تنظيم المغرب لـ''كوب 22''.. لعاقة ديال بصح

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طائرة أميركية عملاقة لإنقاذ إسرائيل من حريقها الجهنمي(فيديو)‎ | زووم
منذ 54 دقيقة

طائرة أميركية عملاقة لإنقاذ إسرائيل من حريقها الجهنمي(فيديو)‎

شاهِدة على الجريمة التي هزت سطات بعدما قتلت شابة صديقتها تروي حقائق مثيرة.. تْصدمت منين شفت ذاك المنظر ديال القتيلة | بــووز

شاهِدة على الجريمة التي هزت سطات بعدما قتلت شابة صديقتها تروي حقائق مثيرة.. تْصدمت منين شفت ذاك المنظر ديال القتيلة

اليونان: قتيلان على الأقل وجريحان في انفجار في مخيم للاجئين | قنوات أخرى

اليونان: قتيلان على الأقل وجريحان في انفجار في مخيم للاجئين

فيضانات عارمة في شمال ايطاليا وفقدان مهاجر في مياه نهر رويا | قنوات أخرى

فيضانات عارمة في شمال ايطاليا وفقدان مهاجر في مياه نهر رويا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل : لشكر يزور بن كيران في منزله ويؤكد إستعداده المشاركة في الحكومة | بوليتيك
منذ 5 دقائق

عاجل : لشكر يزور بن كيران في منزله ويؤكد إستعداده المشاركة في الحكومة

مؤثر : عشق إبنة الخالة يدفع بشاب إلى الإنتحار شنقا بأكادير | حوادث و حقوق

مؤثر : عشق إبنة الخالة يدفع بشاب إلى الإنتحار شنقا بأكادير

صورة الملك محمد السادس بلوك شبابي رائع رفقة طاقم قناة دوزيم بمدغشقر بدون بروتوكول تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة الملك محمد السادس بلوك شبابي رائع رفقة طاقم قناة دوزيم بمدغشقر بدون بروتوكول تشعل الفايسبوك

بالصور.. اعتقال مشتبه بهما في حرائق إسرائيل | دولي

بالصور.. اعتقال مشتبه بهما في حرائق إسرائيل

﻿ ﻿
اليوم 12:57 GMT

عاجل و بالصور..الفنان محمد رضى يدخل في غيبوبة خطيرة بالولايات المتحدة لهذا السبب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.