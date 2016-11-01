ضربة جديدة للبوليساريو...المغرب يحبط نصا معارضا لسيادة المغرب بالبرلمان الأوربي ﻿

تمكن المغرب عبر شركائه داخل البرلمان الأوربي من إحباط مناورة جديدة لنائب أوروبي، كان يسعى إلى إدراج نص معارض لحقوق المغرب في صحرائه، في تقرير عرض على التصويت داخل البرلمان يوم أمس الخميس.

شوف تيفي

تمكن المغرب عبر شركائه داخل البرلمان الأوربي من إحباط مناورة جديدة لنائب أوروبي، كان يسعى إلى إدراج نص معارض لحقوق المغرب في صحرائه، في تقرير عرض على التصويت داخل البرلمان يوم أمس الخميس.

وكشفت تقارير إعلامية، عن رفض لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوربي النص الذي تقدم به نائب من حزب الخضر يدافع به عن أطروحة البوليساريو لضرب حقوق المغرب على أرضه وصحرائه.

ويأتي رفض النص الذي تقدم به النائب البرلماني بعد أيام على رفض لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوربي، تعديلين تم إدراجهما بمبادرة من النائبة الأوروبية المعروفة بخدمتها للأجندة الجزائرية بالبرلمان الأوروبي "بالوما لوبيز بيرميخو"، في التقرير السنوي 2015 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي.

ورغم المساعي والتحركات التي تقوم بها جبهة البوليساريو بإيعاز من الجزائر، لإخراج نصوص معادية للسيادة المغربية على صحرائه للتشويش على القرار الرسمي للمغرب بمنح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، والذي تبنته مجموعة من الدول والهيئات الأممية، لكن جميع المحاولات لحد اليوم باءت بالفشل.