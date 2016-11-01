ها بشحال ساهم الاتحاد الأوربي في تنظيم المغرب لـ''كوب 22''.. لعاقة ديال بصح ﻿

بعد النجاح الباهر للمغرب في امتحان تنظيم مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين (كوب 22) بمراكش، طفت إلى السطح معطيات حول كلفة التنظيم، وحجم مساهمة بعض الدول لإنجاح هذه التظاهرة العالمية..

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بعد النجاح الباهر للمغرب في امتحان تنظيم مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين (كوب 22) بمراكش، طفت إلى السطح معطيات حول كلفة التنظيم، وحجم مساهمة بعض الدول لإنجاح هذه التظاهرة العالمية..

وقالت بعثة الاتحاد الأولي في بيان لها، إن هذا الأخير يُعَد الشريك الرئيسي للمغرب في مكافحة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوربي "ساند المملكة في تنظيم مؤتمر الأطراف (كوب 22) من خلال دعم مالي بقيمة 85 مليون درهم وتعبئة الفاعلين غير الحكوميين". ولفت الاتحاد الانتباه إلى أن هناك شراكة تاريخية تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي في هذا المجال من خلال تمويل يفوق 50 مليار درهم (5000 مليار سنتيم) يهم قطاعات الطاقة والماء والفلاحة وتدبير الغابات وذلك برسم الفترة الممتدة ما بين 2007 و2023.

"وتجذر الإشارة أن الدعم الأوروبي (الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية) يُمثل زهاء 60 في المائة من المبلغ الإجمالي المستثمَر في مشروع المحطة الشمسية نور 1 و2 و3 بورزازات والذي تم تطويره اعتماداً على التكنولوجيات الأوروبية". تقول بعثة الاتحاد الأوربي.