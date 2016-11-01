الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد انتاناناريفو بمدغشقر ﻿

"شوف تيفي"+"وم ع"
أدى الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد انتاناناريفو بمدغشقر.
وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس قام مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، أول أمس الأربعاء، بزيارة "مسجد أنتسيرابي" بمدغشقر، والذي تفضل أطلق عليه اسم جده الملك الراحل محمد الخامس، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية المؤرخة لإعادة تسمية مسجد أنتسيرابي ب "مسجد محمد الخامس"، والذي كان الملك قد أمر بترميمه وتجديده والاعتناء به.
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