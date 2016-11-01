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خوفا من المعارضة...الحركة الشعبية تشيد برئيس الحكومة بن كيران وتصفه ''بالمحنك''

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 11:46 خوفا من المعارضة...الحركة الشعبية تشيد برئيس الحكومة بن كيران وتصفه بالمحنك | بوليتيك
خوفا من المعارضة...الحركة الشعبية تشيد برئيس الحكومة بن كيران وتصفه ''بالمحنك''
خلافا للمواقف السابقة، ثمن أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية بالإجماع المقاربة التفاوضية التي تبناها الأمين العام امحند العنصر مؤكدين تفويضهم له للاستمرار في المشاورات'' ومعبرين ''عن ثقتهم

شوف تيفي

خلافا للمواقف السابقة، ثمن أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية بالإجماع المقاربة التفاوضية التي تبناها الأمين العام امحند العنصر مؤكدين تفويضهم له للاستمرار في المشاورات" ومعبرين "عن ثقتهم بأن لرئيس الحكومة المكلف ما يكفي من الحنكة والدراية لاقتراح حلول تنعش المفاوضات وتدفع بها إلى الأمام لتسريع بلورة أغلبية قوية ومتماسكة كما أرادها الملك في خطابه بمناسبة عيد المسيرة الخضراء".

وجاء الموقف الجديد لحزب الحركة الشعبية، بعد تلويح قيادات بحزب العدالة والتنمية على أن حزب السنبلة أصبح خارج حسابات رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بعد ربط الحزب مصيره وتواجده في الحكومة بحزب التجمع الوطني للأحرار وحليفه الإتحاد الدستوري.

وأشاد حزب الحركة الشعبية، بتتبع الرأي العام واهتمامه بمسار المشاورات الحزبية لتكوين الأغلبية الحكومية، مؤكدا أنه ولتفادي بعض المغالطات فإن المواقف الرسمية للحركة الشعبية يعبر عنها عبر البلاغات الرسمية للهياكل التقريرية للحزب أو تصريحات الناطق الرسمي للحزب.

وثمن بلاغ المكتب السياسي للحزب، خطوة الملك محمد السادس الأخيرة بإعطائه التعليمات إلى كل القطاعات الوزارية المعنية للوقوف إلى جانب الساكنة في مواجهة موجة البرد والأمطار التي تعرفها بعض مناطق المملكة، وخصوصا منها الجبلية والنائية.

وعبر بلاغ الحزب، عن إعتزازه بالزيارات الملكية المتواصلة لعدد من دول إفريقيا التي تدل على الدور الريادي الذي يجب أن يلعبه المغرب على صعيد القارة والإرادة الحقيقية للمغرب لبلورة شراكة متوازنة ومتعددة الأبعاد بين دول الجنوب عامة والدول الإفريقية خاصة وأخذ مصير نموها وتقدمها بين يديها".

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