 صادم ولا يصدق..شوفو معركة خطيرة بين مشرمل هاز سيف وأفراد فرقة الصقور بسلا ..تفاصيل مثيرة و جديدة ﻿
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صادم ولا يصدق..شوفو معركة خطيرة بين مشرمل هاز سيف وأفراد فرقة الصقور بسلا ..تفاصيل مثيرة و جديدة

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 10:41 صادم ولا يصدق..شوفو معركة خطيرة بين مشرمل هاز سيف وأفراد فرقة الصقور بسلا ..تفاصيل مثيرة و جديدة | حوادث و حقوق
صادم ولا يصدق..شوفو معركة خطيرة بين مشرمل هاز سيف وأفراد فرقة الصقور بسلا ..تفاصيل مثيرة و جديدة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد خطير مدته دقيقة و 57 ثانية، يظهر معركة خطيرة بين مشرمل مسلح بسيف وأفراد من فرقة الصقور الحاملين لمسدسات نارية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد خطير مدته دقيقة و 57 ثانية، يظهر معركة خطيرة بين مشرمل مسلح بسيف وأفراد من فرقة الصقور الحاملين لمسدسات نارية.

وحسب ناشري هذا الفيديو،فإن تفاصيله وقعت بأحد أزقة حي الدار الحمراء بمدينة سلا، أخيرا،حيث تدخلت فرقة الصقور لإيقاف نشاط مجرم خطير روع الساكنة من خلال الاعتداء عليهم واعتراض سبيل الفتيات لسرقة هواتفهم النقالة.

وأوضح المصدر ذاته بأن أحد أفراد فرقة الصقور، أصيب خلال هذا التدخل على مستوى الساق،بينما فر المشرمل بين أزقة الحي المذكور.

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المغرب شوف تيفي مقطع فيديو فرقة الصقور الصقور مواقع التواصل الاجتماعي الدار الحمرا

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