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الحموشي يصدر تعليمات جديدة لحاملي الأسلحة بخصوص إطلاق الرصاص

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 10:40 الحموشي يصدر تعليمات جديدة لحاملي الأسلحة بخصوص إطلاق الرصاص | بوليتيك
الحموشي يصدر تعليمات جديدة لحاملي الأسلحة بخصوص إطلاق الرصاص
حرك الاستعمال المتواصل لرجال الأمن لأسلحتهم الوظيفية خلال الأسبوع الجاري المديرية العامة للأمن الوطني، التي أصدرت تعليماتها بضرورة التعامل بحزم مع الجانحين الذين يهددون الأمن العام وسلامة

شوف تيفي:

 حرك الاستعمال المتواصل لرجال الأمن لأسلحتهم الوظيفية خلال الأسبوع الجاري المديرية العامة للأمن الوطني، التي أصدرت تعليماتها بضرورة التعامل بحزم مع الجانحين الذين يهددون الأمن العام وسلامة المواطنين، مع اللجوء إلى السلاح الوظيفي كآخر حل.

وأوضحت التعليمات الجديدة،حسب ما أوردته يومية المساء، كيفية التعامل أثناء اللجوء إلى استعمال السلاح الوظيفي.

وقد جاءت التعليمات الجديدة بشروط خاصة لاستخدام السلاح الوظيفي، إذ تم التشديد على أن يكون استخدام السلاح هو الوسيلة النهائية لأداء الواجب الوظيفي، وأن يكون استخدامه بالقدر المناسب والكافي لأداء الواجب الوظيفي وتحقيق استتباب الأمن. وأشارت التعليمات الجديدة إلى وجوب التدرج في استخدام السلاح بما يحقق الأهداف الأمنية، أي أنه يجب على حاملي الأسلحة من رجال الأمن استنفاد كافة أشكال التهديد قبل اللجوء إلى استخدام السلاح كالتنبيه عن طريق مكبر الصوت واستخدام غازات مسيلة للدموع أو إطلاق أعيرة في الهواء.

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شوف تيفي المغرب الرصاص غطلاق أسلحة السلاح الوظيفي

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