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عاجل.. أردوغان يهدد بفتح الحدود أمام المهاجرين نحو أوروبا

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 10:22 عاجل.. أردوغان يهدد بفتح الحدود أمام المهاجرين نحو أوروبا | دولي
عاجل.. أردوغان يهدد بفتح الحدود أمام المهاجرين نحو أوروبا
هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،اليوم الجمعة بفتح الحدود أمام المهجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا وذلك غداة تصويت للبرلمان الأوروبي طلب فيه تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد مؤقتا.

"شوف تيفي"

 هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،اليوم الجمعة بفتح الحدود أمام المهجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا وذلك غداة تصويت للبرلمان الأوروبي طلب فيه تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد مؤقتا.

وحسب وكالة فرانس بريس، فقد قال أردوغان في خطاب ألقاه في اسطنبول "اسمعوني جيدا، إذا تماديتم فإن هذه الحدود ستفتح، تذكروا ذلك"،موضحة بأن أنقرة وبروكسل أبرمتا في مارس،كانت اتفاقا يتيح وقف تدفق المهاجرين إلى الجزر اليونانية.

 

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