 المملكة المغربية تعبر عن شكرها الخالص للدول التي أبانت خلال القمة العربية الإفريقية بمالابو عن تمسكها الثابت بالضوابط الحاكمة للشراكة العربية الإفريقية ﻿
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المملكة المغربية تعبر عن شكرها الخالص للدول التي أبانت خلال القمة العربية الإفريقية بمالابو عن تمسكها الثابت بالضوابط الحاكمة للشراكة العربية الإفريقية

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 10:19 المملكة المغربية تعبر عن شكرها الخالص للدول التي أبانت خلال القمة العربية الإفريقية بمالابو عن تمسكها الثابت بالضوابط الحاكمة للشراكة العربية الإفريقية | بوليتيك
المملكة المغربية تعبر عن شكرها الخالص للدول التي أبانت خلال القمة العربية الإفريقية بمالابو عن تمسكها الثابت بالضوابط الحاكمة للشراكة العربية الإفريقية
عبرت المملكة المغربية عن شكرها الخالص والعميق للمملكة العربية السعودية وللإمارات العربية المتحدة ولدولة قطر ولمملكة البحرين وللمملكة الأردنية الهاشمية ولسلطنة عمان وللجمهورية اليمنية وللصومال

"شوف تيفي"

 عبرت المملكة المغربية عن شكرها الخالص والعميق للمملكة العربية السعودية وللإمارات العربية المتحدة ولدولة قطر ولمملكة البحرين وللمملكة الأردنية الهاشمية ولسلطنة عمان وللجمهورية اليمنية وللصومال على ما أبانت عنه، خلال الأشغال التحضيرية للقمة العربية الإفريقية الرابعة، التي نظمت أول أمس بمالابو، عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية، من تمسك ثابت بالضوابط الحاكمة للشراكة العربية الإفريقية والمتمثلة في اقتصار التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي على الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، إلتزاما بمبدأ السيادة الترابية للدول، وإيمانا من الدول الخليجية الخمسة المذكورة بوحدة المصير المنصوص عليها في إعلان 20 أبريل 2016 الصادر عن القمة المغربية الخليجية الأولى بالرياض.

وأضاف بيان لوزارة الخارجية والتعاون أن المغرب، الذي تجمعه بدولة الكويت الشقيقة علاقات مثمرة ومتينة في مختلف المجالات، والحريص على مواصلة تطوير هذه العلاقات، ليبدي أسفه للموقف الذي انجرت إليه الكويت في هذا الشأن المبدئي حينما لم تفرض، كرئيسة للجلسة، عن الجانب العربي، التقيد بتلك الضوابط المشتركة بين المجموعتين، إذ أدى ذلك إلى إبقاء شارات لكيان وهمي، غير معترف به سواء من طرف هيئة الأمم أو جامعة الدول العربية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، في إطار احترام ثوابته الوطنية، تعني تأكيد إرادته في خدمة القضايا العادلة وتعبئة الأسرة الإفريقية حول التحديات الحقيقية المرتبطة بكرامة المواطن الإفريقي وأمنه والنهوض بوضعه المعيشي.

وخلص البيان إلى أنه بنفس الاقتناع والحزم، سيواصل المغرب انخراطه في أية شراكة مؤسساتية تعني القارة الإفريقية، موازاة مع سياسته الإفريقية الأصيلة في مقاصدها والمتجددة في آلياتها والمواكبة لأولويات شركائها، والتي تركز على مشاريع التنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية والتضامن والتقارب الثقافي والطمأنينة الروحية وتحقيق الأمن والسلم.

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