عاجل.. ها شنو وقع لسيارة مركونة بالقرب من سوق درب عمر في كازا ﻿

اندلع قبل قليل حريق داخل سيارة كانت مركونة بالقرب من سوق درب عمر بالدار البيضاء.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل حريق داخل سيارة كانت مركونة بالقرب من سوق درب عمر بالدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإنه وفور اندلاع الحريق داخل السيارة، حلت المصالح لأمنية مرفوقة بسيارة للإسعاف وشاحنة للوقاية المدينة.

وأضاف المصدر ذاته بأن شاحنة الوقاية المدنية، تمكنت من إخماد النيران بالسيارة في الوقت المناسب قبل أن تنتقل لباقي السيارة.