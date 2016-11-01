 عاجل.. ها شنو وقع لسيارة مركونة بالقرب من سوق درب عمر في كازا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فتوى غريبة: المفتي الرسمي لمصر يجيز للمسلمين قطع الصلاة والرد على الهاتف.. وها التخريجة للي دار | منوعات

فتوى غريبة: المفتي الرسمي لمصر يجيز للمسلمين قطع الصلاة والرد على الهاتف.. و''ها التخريجة للي دار''

صادم ولا يصدق..شوفو معركة خطيرة بين مشرمل هاز سيف وأفراد فرقة الصقور بسلا ..تفاصيل مثيرة و جديدة | حوادث و حقوق

صادم ولا يصدق..شوفو معركة خطيرة بين مشرمل هاز سيف وأفراد فرقة الصقور بسلا ..تفاصيل مثيرة و جديدة

الحموشي يصدر تعليمات جديدة لحاملي الأسلحة بخصوص إطلاق الرصاص | بوليتيك

الحموشي يصدر تعليمات جديدة لحاملي الأسلحة بخصوص إطلاق الرصاص

عاجل.. أردوغان يهدد بفتح الحدود أمام المهاجرين نحو أوروبا | دولي

عاجل.. أردوغان يهدد بفتح الحدود أمام المهاجرين نحو أوروبا

المملكة المغربية تعبر عن شكرها الخالص للدول التي أبانت خلال القمة العربية الإفريقية بمالابو عن تمسكها الثابت بالضوابط الحاكمة للشراكة العربية الإفريقية | بوليتيك

المملكة المغربية تعبر عن شكرها الخالص للدول التي أبانت خلال القمة العربية الإفريقية بمالابو عن

عاجل.. ها شنو وقع لسيارة مركونة بالقرب من سوق درب عمر في كازا | حوادث و حقوق

عاجل.. ها شنو وقع لسيارة مركونة بالقرب من سوق درب عمر في كازا

بالفيديو...يونس مجاهد : ننتظر من رئيس الحكومة بن كيران إثبات تبعيتنا لعزيز أخنوش | بوليتيك

بالفيديو...يونس مجاهد : ننتظر من رئيس الحكومة بن كيران إثبات تبعيتنا لعزيز أخنوش

هاعلاش لمغاربة ولاو كيولدو البنات بزاف | مجتمع

هاعلاش لمغاربة ولاو كيولدو البنات بزاف

سيناريو قتل الكوبل اليهودي ببوركون كاد أن يتكرر مع كوبل مغربي بالنواصر وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

سيناريو قتل الكوبل اليهودي ببوركون كاد أن يتكرر مع كوبل مغربي بالنواصر وهذه هي التفاصيل

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

عاجل.. ها شنو وقع لسيارة مركونة بالقرب من سوق درب عمر في كازا

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 10:14 عاجل.. ها شنو وقع لسيارة مركونة بالقرب من سوق درب عمر في كازا | حوادث و حقوق
عاجل.. ها شنو وقع لسيارة مركونة بالقرب من سوق درب عمر في كازا
اندلع قبل قليل حريق داخل سيارة كانت مركونة بالقرب من سوق درب عمر بالدار البيضاء.

"شوف تيفي"

 اندلع قبل قليل حريق داخل سيارة كانت مركونة بالقرب من سوق درب عمر بالدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإنه وفور اندلاع الحريق داخل السيارة، حلت المصالح لأمنية مرفوقة بسيارة للإسعاف وشاحنة للوقاية المدينة.

وأضاف المصدر ذاته بأن شاحنة الوقاية المدنية، تمكنت من إخماد النيران بالسيارة في الوقت المناسب قبل أن تنتقل لباقي السيارة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحريق المصالح الأمنية الوقاية المدنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم ولا يصدق..شوفو معركة خطيرة بين مشرمل هاز سيف وأفراد فرقة الصقور بسلا ..تفاصيل مثيرة و جديدة | حوادث و حقوق

صادم ولا يصدق..شوفو معركة خطيرة بين مشرمل هاز سيف وأفراد فرقة الصقور بسلا ..تفاصيل مثيرة و جديدة

سيناريو قتل الكوبل اليهودي ببوركون كاد أن يتكرر مع كوبل مغربي بالنواصر وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

سيناريو قتل الكوبل اليهودي ببوركون كاد أن يتكرر مع كوبل مغربي بالنواصر وهذه هي التفاصيل

حرق وإتلاف أربعة أطنان ونصف من مخدر الشيرا ومجموعة من المواد المحجوزة بالعيون | حوادث و حقوق

حرق وإتلاف أربعة أطنان ونصف من مخدر الشيرا ومجموعة من المواد المحجوزة بالعيون

صادم ومؤثر... سيدة تلقي بنفسها في بئر بالزمامرة وها علاش | حوادث و حقوق

صادم ومؤثر... سيدة تلقي بنفسها في بئر بالزمامرة وها علاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهِدة على الجريمة التي هزت سطات بعدما قتلت شابة صديقتها تروي حقائق مثيرة.. تْصدمت منين شفت ذاك المنظر ديال القتيلة | بــووز
منذ 25 دقيقة

شاهِدة على الجريمة التي هزت سطات بعدما قتلت شابة صديقتها تروي حقائق مثيرة.. تْصدمت منين شفت ذاك المنظر ديال القتيلة

اليونان: قتيلان على الأقل وجريحان في انفجار في مخيم للاجئين | قنوات أخرى

اليونان: قتيلان على الأقل وجريحان في انفجار في مخيم للاجئين

فيضانات عارمة في شمال ايطاليا وفقدان مهاجر في مياه نهر رويا | قنوات أخرى

فيضانات عارمة في شمال ايطاليا وفقدان مهاجر في مياه نهر رويا

بروكسيل: مظاهرة لـ20 الف عامل مناهضة لسياسة التقشف الحكومية | قنوات أخرى

بروكسيل: مظاهرة لـ20 الف عامل مناهضة لسياسة التقشف الحكومية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فتوى غريبة: المفتي الرسمي لمصر يجيز للمسلمين قطع الصلاة والرد على الهاتف.. وها التخريجة للي دار | منوعات
منذ 5 دقائق

فتوى غريبة: المفتي الرسمي لمصر يجيز للمسلمين قطع الصلاة والرد على الهاتف.. و''ها التخريجة للي دار''

صادم ولا يصدق..شوفو معركة خطيرة بين مشرمل هاز سيف وأفراد فرقة الصقور بسلا ..تفاصيل مثيرة و جديدة | حوادث و حقوق

صادم ولا يصدق..شوفو معركة خطيرة بين مشرمل هاز سيف وأفراد فرقة الصقور بسلا ..تفاصيل مثيرة و جديدة

الحموشي يصدر تعليمات جديدة لحاملي الأسلحة بخصوص إطلاق الرصاص | بوليتيك

الحموشي يصدر تعليمات جديدة لحاملي الأسلحة بخصوص إطلاق الرصاص

عاجل.. أردوغان يهدد بفتح الحدود أمام المهاجرين نحو أوروبا | دولي

عاجل.. أردوغان يهدد بفتح الحدود أمام المهاجرين نحو أوروبا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.