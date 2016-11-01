عاجل.. ها شنو وقع لسيارة مركونة بالقرب من سوق درب عمر في كازا ﻿

"شوف تيفي"
اندلع قبل قليل حريق داخل سيارة كانت مركونة بالقرب من سوق درب عمر بالدار البيضاء.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإنه وفور اندلاع الحريق داخل السيارة، حلت المصالح لأمنية مرفوقة بسيارة للإسعاف وشاحنة للوقاية المدينة.
وأضاف المصدر ذاته بأن شاحنة الوقاية المدنية، تمكنت من إخماد النيران بالسيارة في الوقت المناسب قبل أن تنتقل لباقي السيارة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.