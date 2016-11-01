بالفيديو...يونس مجاهد : ننتظر من رئيس الحكومة بن كيران إثبات تبعيتنا لعزيز أخنوش ﻿

كشف يونس مجاهد الناطق الرسمي لحزب الإتحاد الإشتراكي، أن الحزب مازال ينتظر من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران تقديم أدلة وحجج عن تبعية حزب الإتحاد الإشتراكي لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز

شوف تيفي



كشف يونس مجاهد الناطق الرسمي لحزب الإتحاد الإشتراكي، أن الحزب مازال ينتظر من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران تقديم أدلة وحجج عن تبعية حزب الإتحاد الإشتراكي لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.

وتساءل يونس مجاهد في تصريح خص به "شوف تيفي"عن المعطيات التي إستند عليها رئيس الحكومة ليصرح بأن حزب الإتحاد الإشتراكي ضمن الأحزاب التي إصطفت إلى جانب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.

وأوضح مجاهد أن الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي نفى هذه الأخبار جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لايوجد تصريح لعزيز أخنوش أو بلاغ من أي حزب آخر، يقر بتبعية حزب الإتحاد الإشتراكي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وبالتالي فالكلام لايعتد به من الأساس.

وكان الأمين العام للبيجيدي عبد الإله بنكيران، قد اعترف أنه وصل إلى الطريق المسدود بخصوص التحالفات لتشكيل الحكومة، مشيرا أنه لن يجري لقاءات تشاورية أخرى بعدما ربطت مصيرها بحزب التجمع الوطني للأحرار.