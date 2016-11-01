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هاعلاش لمغاربة ولاو كيولدو البنات بزاف

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 05:24 هاعلاش لمغاربة ولاو كيولدو البنات بزاف | مجتمع
هاعلاش لمغاربة ولاو كيولدو البنات بزاف
تناولت أسبوعية ''المشعل'' في عددها لهذا الأسبوع ملف غير مسبوق تحت عنوان '' هاعلاش لمغاربة ولاو كيولدو البنات بزاف، بالاستناد إلى آخر الدراسات في هذا الشأن

شوف تيفي

 

تناولت أسبوعية "المشعل" في عددها لهذا الأسبوع ملف غير مسبوق تحت عنوان " هاعلاش لمغاربة ولاو كيولدو البنات بزاف، بالاستناد إلى آخر الدراسات في هذا الشأن والتي تؤكد ارتفاع العنوسة بشكل غير مسبوق، وانخفاض مخيف للخصوبة وسط الرجال، والعلاقة بين ولادة الإناث بالتغذية والعوامل المحيطة حسب آراء خبراء وأطباء في علم التغذية وعلم الأجنة، حيث شهد المغرب في العقدين الأخيرين تغييرا ملموسا في الأنماط الثقافية والاستهلاكية، متأثرا بالحياة الأوربية المرفهة وبما تفرضه ريح العولمة من إقبال على التكنلوجيا واستبدال الأنماط الثقافية التقليدية بأخرى حديثة في طريقة اللباس والتغذية والاستقلالية عن الأسرة وعن المجتمعات "الأبيسية" التي تحكمها سلطة الولاية والوصاية الأبوية التي كانت شجرة تظلل الأبناء في جميع مراحل حياتهم من المهد إلى اللحد...

هذا التغيير أفرز عدة ظواهر ظلت مرتبطة بالدول الصناعية الغنية، ومن ذلك ظاهرة العنوسة، والخلل في التكاثر الطبيعي بين الجنسين بازدياد مضطرد في ولادة الإناث، وتغييرا في المحيط البيئي وفي أنماط الغذاء... مما أفرزخللا في التوازن الجنسي، نتيجة التكاثر المتزايد لمواليد الإناث بالمقارنة مع الذكور.

في هذا الملف سنجد الأجوبة العلمية عن سؤال"علاش ولينا كنولدو الإناث أكثر من الذكور"؟ وما يشكله الخلل في التكافئ بين المواليد من الجنسين من ارتفاع في نسبة العزوبة مستقبلا؟ كما ناقشت "المشعل" الحلول الممكنة بما في ذلك إمكانية فتح الباب أمام التعدد، الذي ترفضه العديد من الجمعيات الحقوقية والنسائية؟ وما تأثير ذلك على ارتفاع نسبة الطلاق في المغرب؟. العدد 535 من الجريدة متوفر في الأكشاك لمن يرغب في الاطلاع على تفاصيل هذه الظاهرة في بلادنا.

 

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أسبوعية المشعل البنات:الدراسات

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