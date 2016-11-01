سيناريو قتل الكوبل اليهودي ببوركون كاد أن يتكرر مع كوبل مغربي بالنواصر وهذه هي التفاصيل ﻿

تعرض كوبل مغربي مسن في جماعة ولاد صالح ببوسكورة لاعتداء شنيع من طرف عصابة مجهولة، حيث ربطوا الرجل وزوجته اللذان كانا متواجدان بمنزلهم بالمنطقة المذكورة بعد أن زرعوا الرعب في نفسيهما.

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تعرض كوبل مغربي مسن في جماعة ولاد صالح ببوسكورة لاعتداء شنيع من طرف عصابة مجهولة، حيث ربطوا الرجل وزوجته اللذان كانا متواجدان بمنزلهم بالمنطقة المذكورة بعد أن زرعوا الرعب في نفسيهما.

وبعثرت العصابة المذكورة المنزل بكامله حيث عثرت على بعض الأموال التي قدرت حسب مصدر مطلع بثمانية آلاف درهم، وبعض الأغراض الأخرى.

وفرت العصابة إلى وجهة مجهولة وتركت الضحيتين مكبلان، قبل أن يتدخل الجيران الذين اتصلوا بالدرك الملكي الذي حل بعين المكان وتم فتح تحقيق في هذه النازلة الخطيرة، وتم نقل الضحيتين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية بعد تعرضهما للضرب المبرح من طرف العصابة المذكورة.