زلزال شدته 7 درجات بساحل أمريكا الوسطى و تحذيرات من تسونامي وإعصار قوي ﻿

أفادت وكالات أمريكية لرصد الزلازل أن زلزالا قويا مركزه قبالة ساحل أمريكا الوسطى على المحيط الهادي هز المنطقة اليوم الخميس مما دفع السلطات لإصدار تحذيرات من موجات مد عاتية تسونامي، وتزامن الزلزال

"شوف تيفي"

أفادت وكالات أمريكية لرصد الزلازل أن زلزالا قويا مركزه قبالة ساحل أمريكا الوسطى على المحيط الهادي هز المنطقة اليوم الخميس مما دفع السلطات لإصدار تحذيرات من موجات مد عاتية تسونامي، وتزامن الزلزال مع إعصار قوي ضرب سواحل نيكاراجوا وكوستاريكا على البحر الكاريبي.

وحسب وكالة رويترز فقد ذكرت خدمات الطوارئ في السلفادور على تويتر أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار على المستوى الوطني لكنها دعت أولئك الذين يقيمون على طول ساحل البلاد على المحيط الهادي للابتعاد عن الشاطئ حتى مسافة كيلومتر واحد.

ووقع الزلزال الذي بلغت شدته سبع درجات وورد على عمق بسيط للغاية بلغ 10.3 كيلومتر تحت سطح البحر وهو ما يزيد من تأثيره.

وحذر مركز التحذيرات من أمواج المد في المحيط الهادي من أن أمواجا بارتفاع متر واحد قد تضرب سواحل نيكاراجوا والسلفادور على المحيط بعد الزلزال. لكنه قال في وقت لاحق إن البيانات المتاحة تظهر أن الخطر قد زال.



