تلقيح سنوي ضد الزكام ب72 درهم فقط ﻿

تحت شعار''عبئ المرض وأهمية التلقيح''، أطلق سانوفي باستور بالتعاون مع وزارة الصحة مساء اليوم الخميس حملة وطنية ضد فيروس الإنفلونزا الموسمية « الزكام ».

شوف تيفي

تحت شعار"عبئ المرض وأهمية التلقيح"، أطلق سانوفي باستور بالتعاون مع وزارة الصحة مساء اليوم الخميس حملة وطنية ضد فيروس الإنفلونزا الموسمية « الزكام ».

إطلاق الحملة جاء خلال ندوة نُظمت اليوم الخميس، سلط فيها الأستاذ شكيب عبد الفتاح من قسم الأمراض المعدية والدكتور جلال نورليل رئيس مختبر علم الفيروسات بمعهد باستور الضوء على مرض الأنفلونزا وأعراضه وتأثيراته السلبية على صحة وسلامة الإنسان.

و حسب ما عاينناه من خلال الندوة،وجه المختصين نصائحهم للمواطنين بأهمية التلقيح ضد الزكام بكونه يُعتبر الوسيلة الأكثر أمانا وفعالية لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر منهم كبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور جلال نورليل رئيس مختبر علم الفيروسات بمعهد باستور لشوف تيفي أن التلقيح بالمغرب لازال ضعيفا حيث هناك فقط2% ممن يلجئون لهذه الوسيلة، وأضاف على أنه كل من يرغب في استعمال التلقيح السنوي عليه أن يلجأ إلى المراكز الإستشفائية الموجودة بمختلف مدن المغرب.

وعن ثمن اللقاح فقد أكد جلال نورليل أن السعر لا يتجاوز 72 درهما، مؤكدا أن الوقاية خير من العلاج.

للإشارة فإن الحملة التوعوية حول التلقيح مازالت مستمرة على المستوى الوطني وذلك إلى غاية نهاية شهر دجنبر المقبل.