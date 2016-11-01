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حرق وإتلاف أربعة أطنان ونصف من مخدر الشيرا ومجموعة من المواد المحجوزة بالعيون

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 01:55 حرق وإتلاف أربعة أطنان ونصف من مخدر الشيرا ومجموعة من المواد المحجوزة بالعيون | حوادث و حقوق
حرق وإتلاف أربعة أطنان ونصف من مخدر الشيرا ومجموعة من المواد المحجوزة بالعيون
تم أمس الأربعاء بالعيون حرق وإتلاف أربعة أطنان ونصف من مخدر الشيرا ومجموعة من المواد المهربة تم حجزها خلال السنة الجارية .

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

تم أمس الأربعاء بالعيون حرق وإتلاف أربعة أطنان ونصف من مخدر الشيرا ومجموعة من المواد المهربة تم حجزها خلال السنة الجارية .

وأوضح ميلود لبويهي، الآمر بالصرف بالمديرية الجهوية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالعيون أن هذه العملية، التي جرت تحت أشراف النيابة العامة بالعيون، شملت الى جانب مخدر الشيرا، 174 ألف و900 سجارة، ومواد مختلفة مهربة كالمشروبات الكحولية والجعة، ومسكر ماء الحياة والتي تم حجزها بالنفوذ الترابي لدائرة الآمرية بالصرف بالعيون .

وأضاف لبويهي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المواد التي تم إحراقها وإتلافها حجزت من طرف وحدات الجمارك والدرك الملكي والشرطة القضائية والأمن الوطني بهذه الدائرة.

وقد حضرت هذه العملية، التي تمت بمحاذاة المطرح البلدي بالعيون، لجنة مختلطة تتكون من عناصر المصالح الجمركية، والدرك الملكي، والشرطة القضائية، والوقاية المدنية، والمكتب الصحي البلدي، والكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية.

وتأتي عملية إحراق وإتلاف هذه المخدرات والمواد المحجوزة، في إطار الحملات التمشيطية والمجهودات المبذولة من طرف مصالح الجمارك وباقي أجهزة الأمن لمحاربة عمليات التهريب بشتى أنواعها.

 

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