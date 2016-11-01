قتيلان وأربعة جرحى في حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة ﻿

قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون في حادث إطلاق نار، وقع بعد ظهر الخميس، في لويزفيل في ولاية كنتاكي، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

شوف تيفي:

قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون في حادث إطلاق نار، وقع بعد ظهر الخميس، في لويزفيل في ولاية كنتاكي، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وقال المتحدث باسم شرطة لويزفيل، دوايت ميتشل، إن الهجوم وقع في موقف للسيارات بملعب حيث كانت تجري مباراة في لعبة كرة القدم الأمريكية التقليدية، تقام كل عام بمناسبة عيد الشكر، مبرزا أن الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد هوية مرتكبي هذا الفعل الاجرامي بعد تمكنهم من الفرار.

ووفقا لموقع أرشيف العنف المسلح (غان فيولانس أرشيف)، الذي تأسس سنة 2013 بعد مذبحة ساندي هوك، فقد تم تسجيل 39 ألف و524 حادثا استعملت فيه الأسلحة النارية منذ عام 2015، من بينها 264 حادث اطلاق نار كبير، أي خلف مقتل أو جرح أربعة أشخاص على الاقل في الوقت والمكان ذاته.

وتضم الولايات المتحدة حوالي ثلث الأسلحة النارية في العالم. ويقدر عدد الأسلحة النارية المتداولة بما يقرب من 300 مليون قطعة بالنسبة ل318 مليون نسمة، أي بمعدل سلاح واحد للفرد الواحد.