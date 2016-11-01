صادم ومؤثر... سيدة تلقي بنفسها في بئر بالزمامرة وها علاش ﻿

أكدت مصادر عليمة لـ''شوف تيفي'' أن سيدة في العشرينات من عمرها لقيت مصرعها عشية اليوم بعد إقدامها على عملية انتحار بإلقاء نفسها في بئر، بدوار البزاغلة التابع للنفوذ الترابي لجماعة أولاد اسبيطة دائرة

شوف تيفي



أكدت مصادر عليمة لـ"شوف تيفي" أن سيدة في العشرينات من عمرها لقيت مصرعها عشية اليوم بعد إقدامها على عملية انتحار بإلقاء نفسها في بئر، بدوار البزاغلة التابع للنفوذ الترابي لجماعة أولاد اسبيطة دائرة الزمامرة.

وحسب مصادر عليمة فإن الهالكة تبلغ من العمر حوالي 22 سنة وهي أم لثلاثة أبناء، حيث كانت تعاني من اضطرابات نفسية عصيبة بسبب رفضها تناول دواء الطبيب المختص.

وحسب ذات المصادر فقد انتقلت عناصر المركز الترابي لدرك الزمامرة بمعية سيارة إسعاف الوقاية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم إخراج جثة الهالكة من البئر ونقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالزمامرة، وبعد ذلك سيتم نقلها إلى المستشفى المركزي بالجديدة، حيث فتحت النيابة العامة تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب إقدام السيدة على الانتحار.