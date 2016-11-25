التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات ببريد المغرب يرفعون شعار ''ضد الحكرة والإقصاء'' ﻿

خاضت التنسيقية الوطنية لحاملي وحاملات الشواهد ببريد المغرب، وقفة احتجاجية إنذارية تحت شعار ''ضد الحكرة والإقصاء''، أمام المقر الاجتماعي لمجموعة بريد المغرب،

"شوف تيفي"



خاضت التنسيقية الوطنية لحاملي وحاملات الشواهد ببريد المغرب، وقفة احتجاجية إنذارية تحت شعار "ضد الحكرة والإقصاء"، أمام المقر الاجتماعي لمجموعة بريد المغرب، بحضور مجموعة من حاملي وحاملات الشواهد ببريد المغرب من كل مناطق المغرب،وقد تم خلال هذه الوقفة فتح نقاش تشاركي تطرق فيه الحاضرون والحاضرات لمجموع انتظاراهم وأسئلتهم المشروعة حول مسار ملفهم المطلبي.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن التنسيقية، أوضحت رفضها للسياسة التي تنهجها إدارة بريد المغرب اتجاههم وأيضا سيادة فراغ وصمت رهيب حول ملف التعيينات والترقيات، خصوصا بعد قرار تعليق الإضراب الأخير للتنسيقية وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول الأجوبة التي قيل أنها تخدم الملف وحاملاته وحامليه، بالإضافة إلى إصرارها على تجاهلهم والسعي لإقبار الملف وضرب كل الاتفاقات عرض الحائط.



وأكدت التنسيقية بأنها قررت خوض سلسلة من المحطات النضالية التصعيدية والمفتوحة على جميع الأصعدة انطلاقا من حمل الشارة أيام 28-29-30 نونبر2016 وإضراب وطني ليومي 1 و2 دجنبر 2016 ومقاطعة أيام المداومة مع وقفة احتجاجية واعتصام مفتوح مع المبيت أمام المقر الاجتماعي لبريد المغرب بالرباط يوم 01 دجنبر ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا مع إمكانية تنويع الوقفات "المقر الاجتماعي، الرباط م ر، البرلمان، المدرسة القديمة، وإدا لزم الأمر أيضا رفع الشكل إلى مقر البريد بنك بالبيضاء".



