عاجل و بالصور.. ''كاميو'' دخل فقهوة بعدما ضرب زوج طوموبيلات فكازا و ها شنو وقع ﻿

لولا الألطاف الإلهية لشهدت اليوم الجمعة ،مدينة الدار البيضاء أسوأ كارثة طرقية،حيث عرفت طريق ولاد زيان قبل قليل حادثة سير خطيرة بعدما اصطدم سائق شاحنة كبيرة بمقهى ''كابتيفا''على الشارع.

شوف تيفي:م غ

لولا الألطاف الإلهية لشهدت اليوم الجمعة ،مدينة الدار البيضاء أسوأ كارثة طرقية،حيث عرفت طريق ولاد زيان قبل قليل حادثة سير خطيرة بعدما اصطدم سائق شاحنة كبيرة بمقهى "كابتيفا"على الشارع.

و تعود تفاصيل الحادثة ،حسب ما عاينت"شوف تيفي،عندما دهس سائق الشاحنة سيارتين خفيفتين حيث كان في حالة سكر طافح و عمد إلى الفرار من مكان الحادث إلى وجهة غير معلومة ليصطدم بمقهى بعدما طاردته العناصر الأمنية التابعة للفداء درب سلطان.

و بعدما أحدث خسائر مادية كبيرة،اعتقلت العناصر الأمنية السائق الذي كان في حالة سكر طافح و تم اقتياده إلى الدائرة الأمنية قصد فتح تحقيق في الموضوع.