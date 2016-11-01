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خطير.. وأخيرا الأمن يلقي القبض على ''قوريرة'' وها أشنو لقاو عندو

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 01:33 خطير.. وأخيرا الأمن يلقي القبض على قوريرة وها أشنو لقاو عندو | حوادث و حقوق
خطير.. وأخيرا الأمن يلقي القبض على ''قوريرة'' وها أشنو لقاو عندو
بعد أن صدرت في حقه أكثر من 22 مذكرة بحث، تمكنت مصالح الأمن بمدينة الفنيدق مساء أمس الخميس من اعتقال تاجر مخدرات ملقب بـ ''قوريرة''، حيث يعتبر من مروجي المخدرات القوية بالمنطقة، إذ تم ضبطه متلبسا

شوف تيفي

 

بعد أن صدرت في حقه أكثر من 22 مذكرة بحث، تمكنت مصالح الأمن بمدينة الفنيدق مساء أمس الخميس من اعتقال تاجر مخدرات ملقب بـ "قوريرة"، حيث يعتبر من مروجي المخدرات القوية بالمنطقة، إذ تم ضبطه متلبسا بحيازتها.

وكشف مصدر مطلع لـ"شوف تيفي" أن المشتبه فيه له سوابق عديدة في ترويج المخدرات، حيث يعتبر تاجرا ومروجا للهيروين، صدرت في حقه أكثر من 22 مذكرة بحث، إذ نصب له كمين محكم أطاح به دون أي مقاومة تذكر.

هذا وقد تمت إحالة المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، حتى استكمال التحقيق من أجل تقديمه للعدالة بعد ذلك.

 

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تحقيق العدالة مشتبهّ الفنيدق مخدرات هيروين

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