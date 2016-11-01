مثير.. ضبط طالبة جامعية وسائق يمارسان الجنس داخل شاحنة وهذه هي التفاصيل ﻿

علم من مصدر مطلع أن عناصر الدرك الملكي قد تمكنت مساء اليوم الخميس من إلقاء القبض على طالبة جامعية وسائق شاحنة وهما يمارسان الجنس داخل شاحنة العشيق بسيدي المختار.

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علم من مصدر مطلع أن عناصر الدرك الملكي قد تمكنت مساء اليوم الخميس من إلقاء القبض على طالبة جامعية وسائق شاحنة وهما يمارسان الجنس داخل شاحنة العشيق بسيدي المختار.

وجاء الاعتقال بعد تلقي إخبارية تفيد أن سائقا قام بركن شاحنته بساحة الحفلات القريبة من محطة سيارات الأجرة، وشرع في ممارسة الجنس مع عشيقته، ليتم بعدها الانتقال إلى عين المكان، حيث تم ضبط السائق العازب من مدينة كلميم والبالغ 28 سنة في حالة تلبس، يمارس الجنس مع عشيقته الطالبة والبالغة من العمر 22 سنة مزدادة بمدينة كلميم، وتتابع دراستها الجامعية بمدينة أكادير.

وبحسب مصدر من عين المكان، فقد اقتادت عناصر الدرك الطالبة وعشيقها إلى مركز الدرك الملكي بسيدي المختار، من أجل الإستماع إليهما وتحرير محضر حول النازلة، ووضعهما رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، التي أمرت بتقديمهما يوم غد الجمعة أمامها لتقول كلمتها فيهما.