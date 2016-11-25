 هذا ما قاله الفنان بدر سلطان على سعد لمجرد بعد شهر من الاعتقال ﻿
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هذا ما قاله الفنان بدر سلطان على سعد لمجرد بعد شهر من الاعتقال

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هذا ما قاله الفنان بدر سلطان على سعد لمجرد بعد شهر من الاعتقال

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 01:25 هذا ما قاله الفنان بدر سلطان على سعد لمجرد بعد شهر من الاعتقال | ثقافة و فنون
هذا ما قاله الفنان بدر سلطان على سعد لمجرد بعد شهر من الاعتقال
هي علاقات متينة وأخوية كانت تجمع سعد لمجرد بمجموعة من الفنانين الشباب المغاربة، وكان دائم الظهور حولهم ومعهم، بل وأحيانا يغني معهم، لكن اعتقال سعد لمجردالذي انتزع لقب لمعلم في الساحة المغربية ومن

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هي علاقات متينة وأخوية كانت تجمع سعد لمجرد بمجموعة من الفنانين الشباب المغاربة، وكان دائم الظهور حولهم ومعهم، بل وأحيانا يغني معهم، لكن اعتقال سعد لمجردالذي انتزع لقب لمعلم في الساحة المغربية ومن بين الذين سبقوه في هذه الساحة التي أصبحت شبه فارغة بعد اعتقال لمجرد الذي أصبح ظاهرا أنه من كان يملأها بأغانيه وحتى إن اختلف الكثيرون معه لكن يبقى قد اللقب لي خذا.

ومن بين هؤلاء الفنانين الشباب من ضربته اللقوة، ومنهم من تضامن ومنهم من توارى عن الأنظار حتى لا يسأله أحد، لكن بدر سلطان كان دائم التذكير بقضية لمعلم، حيث نشر اليوم الخميس صورة تجمعه بسعد والبشير عبدو ورشيد الوالي.

وقال بدر في تدوينة عبر صفحته بالأنستغرام " يا رب ترجع الفرحة من جديد و يفرج على صديقنا و أخونا الفنان سعد المجرد و يفرح والديه و يفرحنا كلنا بخبر سعيد.. دعواتنا لك يا ابن بلدي"..

إنها الدعوة التي يدعو بها اليوم أسرة لمجرد ومعها جمهوره الواسع الذي ينتظر بفارغ الصبر حل نهائي لقضيته أمام متهمته لورا بريول.

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سعد لمجرد لورا بريول بدر سلطان البشير عبدو رشيد الوالي

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