فيصل القاسم يفجرها في وجه السيسي، وهذا ما قاله له بسبب المغرب ﻿

لم يتوان الإعلامي السوري فيصل القاسم عن انتقاد النظام المصري بسبب ما يمارسه من حيف بين الدول العربية، والسياسة الغير المفهومة لعبد الفتاح السيسي الذي جاء للحكم منقلبا عن رئيسه محمد مرسي.

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لم يتوان الإعلامي السوري فيصل القاسم عن انتقاد النظام المصري بسبب ما يمارسه من حيف بين الدول العربية، والسياسة الغير المفهومة لعبد الفتاح السيسي الذي جاء للحكم منقلبا عن رئيسه محمد مرسي.

وأسباب نزول تدوينة القاسم منتقدة السيسي هو امتناع هذا الأخير عن الانسحاب من اجتماع القمة الإفريقية العربية بسبب وجود كرسي للجمهورية الوهمية، وهو الشيء الذي يؤكد التقارب بين مصر والبوليزاريو والذي بدأ منذ أن استقبل السيسي وفودا من الجمهورية الوهمية قبل شهر بمناسبة الاحتفال بمرور 150 سنة على البرلمان المصري.

وكتب القاسم على جدار صفحته الرسمية بالفايسبوك متسائلا "بما أن النظام المصري يقف مع الجيوش الوطنية في سوريا وليبيا والعراق، فلماذا لا يقف مع الجيش الوطني المغربي الذي يقاتل البوليساريو؟ لماذا لم يتضامن مع المغرب وينسحب من القمة الأفريقية كبقية الدول العربية احتجاجاً على مشاركة وفد البوليساريو الانفصالي؟لماذا لم يتحالف مع الجيش الوطني اليمني؟ لماذا يفتح ابواب القاهرة للانفصالين الحوثيين...".