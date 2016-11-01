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يا ربي السلامة.. كسيدة مروعة بين رجل أمن وسائق سيارة أجرة تودي بحياة سيدة

بتاريــخ : 25 نونبر 2016 / 00:16 يا ربي السلامة.. كسيدة مروعة بين رجل أمن وسائق سيارة أجرة تودي بحياة سيدة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. كسيدة مروعة بين رجل أمن وسائق سيارة أجرة تودي بحياة سيدة
بعد صدمها في الوهلة الأولى من طرف رجل أمن بسيارته من نوع ''داسيا'' ودهسها بسيارة أجرة أخرى، لازالت عائلة السيدة المتوفية في هذه الحادثة المثيرة والخطيرة مصدومة من تبعياتها، حيث تتابع فعاليات المجتمع

شوف تيفي

بعد صدمها في الوهلة الأولى من طرف رجل أمن بسيارته من نوع "داسيا" ودهسها بسيارة أجرة أخرى، لازالت عائلة السيدة المتوفية في هذه الحادثة المثيرة والخطيرة مصدومة من تبعياتها، حيث تتابع فعاليات المجتمع المدني بشيشاوة عن كتب تفاصيل وأطوار هذه الحادثة المميتة.

وأكد شهود عاينوا الحادثة بأن المتهم الرئيسي فيها رجل أمن كان على متن سيارته "داسيا" وأدت إلى مصرع سيدة تستغل في ورشة خاصة ببيع الحديد أمام مقر عمالة شيشاوة، قبل أن تعاود دهسها سيارة أجرة صغيرة، واللافت في القضية أن السلطات المختصة اعتقلت سائق سيارة الأجرة فيما بقي رجل الأمن حرا طليقا، مما حرك عائلة الضحية وجمعيات المجتمع المدني ورواد المواقع الاجتماعية للمطالبة بتحقيق العدالة.

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حادثة سير شهود متهمين سيارة أجرة شيشاوة

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