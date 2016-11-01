بن كيران يناقش الفصل 104 لحل البرلمان مع وفد للحزب الليبرالي المغربي ﻿

صرح محمد زيان الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي مرفوقا بعضوين من المكتب السياسي للحزب، عقب نهاية لقائه بعبد الإله بن كيران ببيته بالرباط، أنه ناقش مع رئيس الحكومة الفصل 104 من الدستور والذي يمنح

شوف تيفي



صرح محمد زيان الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي مرفوقا بعضوين من المكتب السياسي للحزب، عقب نهاية لقائه بعبد الإله بن كيران ببيته بالرباط، أنه ناقش مع رئيس الحكومة الفصل 104 من الدستور والذي يمنح لرئيس الحكومة حل مجلس النواب بعد إستشارة الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري.

وأضاف زيان في تصريح هاتفي مع "شوف تيفي" أن اللقاء تداول في أمور عدة، أهمها مناقشة الفصل 104 من الدستور المغربي، لينقلب الإجتماع بعد ذلك إلى "النكت والشاي" حسب تعبير زيان.

وقال زيان أن بن كيران لم يجب بالقبول أو الرفض عند مناقشة الفصل 104 الذي يتحدث عن "حل البرلمان"، لكن الديموقراطية تقتضي من بن كيران العودة للقواعد ومناقشة الموضوع، مكتفيا بالقول أن "الملائكة هي التي نظمت اللقاء وبادرت إليه".

من جهة ثانية أفاد المحامي إسحاق شارية والقيادي في الحزب الليبرالي أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إستقبل وفد الحزب الليبرالي المغربي بحفاوة كبيرة، حيث ناقش الجميع الفصل 104 من الدستور وكيفية تنزيله، مصرحا أن بن كيران رجل دولة بكل "ما تحمله الكلمة من معنى" على حد تعبيره.

وأضاف إسحاق شارية أن معنويات رئيس الحكومة مرتفعة، ويعي جيدا جميع الحقوق التي منحها له الدستور، مصرحا أن اللقاء لم يخلوا من "النكت" أثناء مناقشة الفصل 104 من الدستور، مؤكدا أن اللقاء كان ناجحا ومثمرا.



