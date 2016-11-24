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الأنونيموس المغاربة يبعثون برسالة لمتهمة لمجرد ويقرصنون حسابها الفايسبوكي

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 23:13 الأنونيموس المغاربة يبعثون برسالة لمتهمة لمجرد ويقرصنون حسابها الفايسبوكي | نت 2.0
الأنونيموس المغاربة يبعثون برسالة لمتهمة لمجرد ويقرصنون حسابها الفايسبوكي
قرصنت مجموعة الأنونيموس المغرب الصفحة الفايسبوكية لمتهمة سعد لمجرد باغتصابها''لورا بريول'' ، حيث حولوا جدار صفحتها إلى الصورة الخاصة بالأنونيموس المعروف باختراقه مجموعة من المواقع والصفحات، قبل أن

شوف تيفي

قرصنت مجموعة الأنونيموس المغرب الصفحة الفايسبوكية لمتهمة سعد لمجرد باغتصابها"لورا بريول" ، حيث حولوا جدار صفحتها إلى الصورة الخاصة بالأنونيموس المعروف باختراقه مجموعة من المواقع والصفحات، قبل أن يزلزلوا صفحة لورا بريول.

وكتبت مجموعة الأنونيموس رسالة مفادها "هاشتاغ كلنا سعد لمجرد" وذلك بعد أن اتهمت لورا النجم المغربي سعد لمجرد بمحاولة اغتصابها وتتمادى في غيابها عن الجلسات بقصر العدالة لربح الوقت أكثر دون أن تعرف الأسباب الحقيقية وراء هذا التماطل في مواجهة سعد أمام قاضي الحريات، الشيء الذي يجعل الأخير يؤجل الجلسات كل مرة فيما يقبع لمجرد في السجن دون أي إثبات لحد الساعة على اتهامات لورا لسعد.

جدير بالذكر أن "شوف تيفي" نشرت عشية اليوم فيديو حصري لمتهمة سعد وهي تتجول بباريس، دون أن يظهر عليها ما تقوله الشواهد الطبية التي يتم وضعها بين يدي قاضي الحريات كملتمس لعدم حضورها جلسات المحاكمة في حين الخاسر الأكبر يبقى نجم الأغنية المغربية سعد لمجرد.

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‫شوف تيفي

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سعد لمجرد قصر العدالة باريس اغتصاب لورا بريول فرنسا

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