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مثير: مشا فيها.. مدير بنكة ضرب اللعاقة وشد كونجي

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 22:46 مثير: مشا فيها.. مدير بنكة ضرب اللعاقة وشد كونجي | حوادث و حقوق
مثير: مشا فيها.. مدير بنكة ضرب اللعاقة وشد كونجي
أحالت مصالح الأمن بمدينة بني ملال وسط الأسبوع الجاري مديرا لإحدى الوكالات البنكية الذي اختلس مبلغا ماليا مهما وشد كونجي، حيث غبر ليه الأثر.

شوف تيفي

أحالت مصالح الأمن بمدينة بني ملال وسط الأسبوع الجاري مديرا لإحدى الوكالات البنكية الذي اختلس مبلغا ماليا مهما وشد كونجي، حيث غبر ليه الأثر.

وجاءت طريقة اعتقاله حسب مصدر مطلع بعد أن دخل مدينة بني ملال، الشيء الذي جعل الشرطة تلقي القبض عليه بسرعة وتحيله على التحقيق، ووجدت عنده 110 مليون سنتيم بعد أن اختلس 500 مليون من ودائع الزبناء.

هذا وقد تم إحالة المتهم على النيابة العامة من أجل تعميق البحث معه والوقوف على أسباب اختلاسه لهذا المبلغ الكبير.

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اختلاس ودائع الأمن بني ملال

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