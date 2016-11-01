 المغرب يدين بشدة الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي للهدنة باليمن ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الأنونيموس المغاربة يبعثون برسالة لمتهمة لمجرد ويقرصنون حسابها الفايسبوكي | نت 2.0

الأنونيموس المغاربة يبعثون برسالة لمتهمة لمجرد ويقرصنون حسابها الفايسبوكي

مثير: مشا فيها.. مدير بنكة ضرب اللعاقة وشد كونجي | حوادث و حقوق

مثير: مشا فيها.. مدير بنكة ضرب اللعاقة وشد كونجي

المغرب يدين بشدة الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي للهدنة باليمن | بوليتيك

المغرب يدين بشدة الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي للهدنة باليمن

بعد وائل كفوري، جورج وسوف جاي للمغرب وها بشحال | ثقافة و فنون

بعد وائل كفوري، جورج وسوف جاي للمغرب وها بشحال

على غفلة.. سقوط عاملي بناء من الطابق العلوي من إقامة في طور البناء وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

على غفلة.. سقوط عاملي بناء من الطابق العلوي من إقامة في طور البناء وها أشنو وقع ليهم

تأجيل محاكمة بطل مغربي متهم بالإرهاب بإيطاليا وها علاش | حوادث و حقوق

تأجيل محاكمة بطل مغربي متهم بالإرهاب بإيطاليا وها علاش

بالفيديو.. السعودية تعلنها مدوية: من مس الصحراء فهو يمسنا أيضا وملتزمون بالدفاع المشترك على أمن وأراضي المغرب ودوّل الخليج | بوليتيك

بالفيديو.. السعودية تعلنها مدوية: من مس الصحراء فهو يمسنا أيضا وملتزمون بالدفاع المشترك على أمن

مؤثر وبالصورة.. فنان مغربي شاب يعاني من الحكرة..وها شنو قال | ثقافة و فنون

مؤثر وبالصورة.. فنان مغربي شاب يعاني من الحكرة..وها شنو قال

الحالة الصحية للسجين محمد الجناتي الإدريسي عادية ولا توحي بكونه مضرب عن الطعام منذ ما يقارب 26 يوما | مجتمع

الحالة الصحية للسجين محمد الجناتي الإدريسي عادية ولا توحي بكونه مضرب عن الطعام منذ ما يقارب 26 يوما

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

المغرب يدين بشدة الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي للهدنة باليمن

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 22:36 المغرب يدين بشدة الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي للهدنة باليمن | بوليتيك
المغرب يدين بشدة الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي للهدنة باليمن
أدانت المملكة المغربية بشدة الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي للهدنة التي أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بدء سريانها اعتبارا من 19 نونبر الجاري، والخروقات الشنيعة التي

شوف تيفي:

أدانت المملكة المغربية بشدة الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي للهدنة التي أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بدء سريانها اعتبارا من 19 نونبر الجاري، والخروقات الشنيعة التي تتعارض مع المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن.

وأعربت المملكة، في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الخميس، عن شجبها استمرار تلك الميليشيات في قصف المناطق الحدودية بالمملكة العربية السعودية وتعريض سلامتها وسلامة مواطنيها للخطر.


وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية إذ تؤكد تضامنها الكامل والموصول مع المملكة العربية السعودية لضمان سلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات التي تحرم المواطنين اليمنيين الأشقاء من المساعدات الإنسانية اللازمة، وتقوض العملية السياسية، وجدد المغرب، حسب البلاغ، التأكيد على ضرورة العودة إلى مرجعيات هذه العملية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اليمن وزارة الشؤون و التعاون الحدود

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. السعودية تعلنها مدوية: من مس الصحراء فهو يمسنا أيضا وملتزمون بالدفاع المشترك على أمن وأراضي المغرب ودوّل الخليج | بوليتيك

بالفيديو.. السعودية تعلنها مدوية: من مس الصحراء فهو يمسنا أيضا وملتزمون بالدفاع المشترك على أمن وأراضي المغرب ودوّل الخليج

الداعية ورجل الأعمال طارق السويدان يحاضر بالمغرب بعد حفلة بمقر حركة التوحيد والإصلاح | بوليتيك

الداعية ورجل الأعمال طارق السويدان يحاضر بالمغرب بعد حفلة بمقر حركة التوحيد والإصلاح

من جديد...مفتش شرطة يغادر المستشفى بعد الإعتداء الخطير الذي تعرض له في مباراة الرجاء وخريبكة | بوليتيك

من جديد...مفتش شرطة يغادر المستشفى بعد الإعتداء الخطير الذي تعرض له في مباراة الرجاء وخريبكة

جمعية حقوقية مغربية بفرنسا تستنكر رغبة المثليين في تأسيس جمعية بالمغرب | بوليتيك

جمعية حقوقية مغربية بفرنسا تستنكر رغبة المثليين في تأسيس جمعية بالمغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في القرن الواحد و العشرين..مغاربة يعيشون في الكهوف..شوفو كيفاش كيعيشو/معاناة/ ظلم/تهميش/ أول ريبرتاج يرصد الظاهرة | روبورتاج
منذ 4 دقائق

في القرن الواحد و العشرين..مغاربة يعيشون في الكهوف..شوفو كيفاش كيعيشو/معاناة/ ظلم/تهميش/ أول ريبرتاج يرصد الظاهرة

بكاء و حسرة..صديقة الفتاة التي قتلتها بنت سطات تودع صديقتها بالدموع في مشهد مؤثر..و ها شنو قالت على الجريمة (فيديو) | بــووز

بكاء و حسرة..صديقة الفتاة التي قتلتها بنت سطات تودع صديقتها بالدموع في مشهد مؤثر..و ها شنو قالت على الجريمة (فيديو)

مؤثر و من قلب سطات..لحظة نقل جثمان الشابة التي قتلتها صديقتها من المستشفى إلى المقبرة(فيديو) | بــووز

مؤثر و من قلب سطات..لحظة نقل جثمان الشابة التي قتلتها صديقتها من المستشفى إلى المقبرة(فيديو)

بالفيديو.. قادوس مبلوكي بالشتاء فكازا والمسؤولين آوت | بــووز

بالفيديو.. قادوس مبلوكي بالشتاء فكازا والمسؤولين ''آوت''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الأنونيموس المغاربة يبعثون برسالة لمتهمة لمجرد ويقرصنون حسابها الفايسبوكي | نت 2.0
منذ 16 دقيقة

الأنونيموس المغاربة يبعثون برسالة لمتهمة لمجرد ويقرصنون حسابها الفايسبوكي

مثير: مشا فيها.. مدير بنكة ضرب اللعاقة وشد كونجي | حوادث و حقوق

مثير: مشا فيها.. مدير بنكة ضرب اللعاقة وشد كونجي

المغرب يدين بشدة الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي للهدنة باليمن | بوليتيك

المغرب يدين بشدة الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي للهدنة باليمن

بعد وائل كفوري، جورج وسوف جاي للمغرب وها بشحال | ثقافة و فنون

بعد وائل كفوري، جورج وسوف جاي للمغرب وها بشحال

﻿ ﻿
اليوم 17:48 GMT

عاجل و حصري..اعتقالات جديدة في قضية تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.