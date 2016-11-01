المغرب يدين بشدة الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي للهدنة باليمن ﻿

أدانت المملكة المغربية بشدة الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي للهدنة التي أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بدء سريانها اعتبارا من 19 نونبر الجاري، والخروقات الشنيعة التي

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أدانت المملكة المغربية بشدة الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحوثي للهدنة التي أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بدء سريانها اعتبارا من 19 نونبر الجاري، والخروقات الشنيعة التي تتعارض مع المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن.

وأعربت المملكة، في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الخميس، عن شجبها استمرار تلك الميليشيات في قصف المناطق الحدودية بالمملكة العربية السعودية وتعريض سلامتها وسلامة مواطنيها للخطر.



وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية إذ تؤكد تضامنها الكامل والموصول مع المملكة العربية السعودية لضمان سلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات التي تحرم المواطنين اليمنيين الأشقاء من المساعدات الإنسانية اللازمة، وتقوض العملية السياسية، وجدد المغرب، حسب البلاغ، التأكيد على ضرورة العودة إلى مرجعيات هذه العملية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.