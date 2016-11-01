بعد وائل كفوري، جورج وسوف جاي للمغرب وها بشحال ﻿

من المنتظر أن يحل المطرب الكبير جورج وسوف بالمغرب خلال الأيام القليلة القادمة بعد غياب طويل، حيث زار المغرب آخر مرة سنة 2009 في إطار أحد المهرجانات المغربية.

شوف تيفي

من المنتظر أن يحل المطرب الكبير جورج وسوف بالمغرب خلال الأيام القليلة القادمة بعد غياب طويل، حيث زار المغرب آخر مرة سنة 2009 في إطار أحد المهرجانات المغربية.

وكشف مسؤول من اللجنة المنظمة لـ"شوف تيفي" أنه بعد الحفل الناجح لوائل كفوري مؤخرا بأحد المنتجعات بالجديدة، سيتم استضافة سلطان الطرب العربي بنفس المنتجع الذي يعرف دينامية غير عادية شهر دجنبر بمناسبة الاحتفال بالنويل ورأس السنة.

وأضاف المصدر ذاته أن التذاكر لن تتعدى 600 درهم، حيث تعول إدارة المنتجع على استقطاب أكبر عدد من محبي سلطان الطرب العربي جورج وسوف الذي يبقى نجما فوق العادة في الساحة الغنائية العربية.