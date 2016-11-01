على غفلة.. سقوط عاملي بناء من الطابق العلوي من إقامة في طور البناء وها أشنو وقع ليهم ﻿

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في غفلة منهم، انزلق عاملين كانا يشتغلان في الطابق العلوي لأحد البنايات بمدينة مارتيل، حيث تعرض أحدهم إلى جروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستعجلات فيما لقي العامل الآخر حتفه بعد سقوطهما من أعلى البناية الحديثة التشييد.
وكشف مصدر مطلع أن الضحيتين المنحدرين من أزيلال، كانا يشتغلان في تشييد البناية بمارتيل، حيث لفظ الضحية الأول أنفاسه في عين المكان، في ما تعرض الآخر لجروح متفاوتة الخطورة استدعت نقله إلى المستشفى.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة فتحت تحقيقا موسعا من أجل تحديد كل المتورطين في هذا الحادث، والوقوف على أسبابه.
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