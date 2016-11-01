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تأجيل محاكمة بطل مغربي متهم بالإرهاب بإيطاليا وها علاش

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 21:37 تأجيل محاكمة بطل مغربي متهم بالإرهاب بإيطاليا وها علاش | حوادث و حقوق
تأجيل محاكمة بطل مغربي متهم بالإرهاب بإيطاليا وها علاش
بعدما كان من المفروض أن يتابع أطوار محاكمته عبر الفيديو من زنزانته بقرار من المحكمة، تدخلت هيئة دفاع المعتقل المغربي والبطل في الكيك بوكسينغ عبد الرحيم متحرك لتأجيل الجلسة اليوم الخميس، حيث طالبت

شوف تيفي

بعدما كان من المفروض أن يتابع أطوار محاكمته عبر الفيديو من زنزانته بقرار من المحكمة، تدخلت هيئة دفاع المعتقل المغربي والبطل في الكيك بوكسينغ عبد الرحيم متحرك لتأجيل الجلسة اليوم الخميس، حيث طالبت بحضور المعتقلين لجلسة المحاكمة المقبلة.

ويتابع البطل المغربي وزوجته وأشخاص آخرين بتكوين خلية إرهابية كانت تنوي الالتحاق بداعش، حيث كانت المحكمة قد قررت متابعة المعتقلين دون حضورهم لأطوار الجلسات بدعوى أنهم يشكلون خطرا، إلا أن هيئة دفاع المعتقلين شككت في هذا السبب لتتأجل الجلسة إلى حين التحضير لحضور المعتقلين لمحاكمتهم.

وكانت السلطات الإيطالية قد اعتقلت البطل متحرك وزوجته بالإضافة إلى أشخاص آخرين أبريل الماضي بتهمة تهديد أمن إيطاليا ومحاولة الالتحاق بداعش.

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محاكمة معتقلين ميلانو إيطاليا خلية بطل مغربي

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