بالفيديو.. السعودية تعلنها مدوية: من مس الصحراء فهو يمسنا أيضا وملتزمون بالدفاع المشترك على أمن وأراضي المغرب ودوّل الخليج ﻿

كشفت الخارجية السعودية في شخص وزيرها عادل الجبير أن القمة الخليجية التزمت بالدفاع المشترك على أمن وأراضي الدول، ورفض أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار ونزعة الانفصال والفرقة.

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كشفت الخارجية السعودية في شخص وزيرها عادل الجبير أن القمة الخليجية التزمت بالدفاع المشترك على أمن وأراضي الدول، ورفض أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار ونزعة الانفصال والفرقة.

وأشار الجبير في معرض حديثه أن دول الخليج شددت على موقفها حيال الصحراء المغربية، مبينا على أنها قضية الجميع، مشيرا إلى دول مجلس التعاون الخليجي الذين أكدوا موقفهم الداعم لمغربية الصحراء ومساندتهم للحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كأساس حل لهذا النزاع الإقليمي.

كما عبر وزير الخارجية السعودي عن رفض هذه الدول إزاء أي مس بالمصالح العليا للمغرب، بعد المؤشرات الخطيرة التي شهدتها المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

وشدد على أن مجلس التعاون الخليجي مع المغرب قلبا وقالبا، لأن المغرب وقفت مع الكويت عند غزوها سنة 1990، وووقف مع المجلس في عاصفة الحزم، ومشاركته في تأسيس التحالف العسكري الاسلامي لمواجهة الإرهاب والتطرف، فضلا عن قضايا أخرى، مضيفا أن هذا يدل على متانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.