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مؤثر وبالصورة.. فنان مغربي شاب يعاني من الحكرة..وها شنو قال

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 20:38 مؤثر وبالصورة.. فنان مغربي شاب يعاني من الحكرة..وها شنو قال | ثقافة و فنون
مؤثر وبالصورة.. فنان مغربي شاب يعاني من الحكرة..وها شنو قال
نشر فنان الراي الشاب ريان على حسابه الخاص على الفايسبوك، رسالة عبر من خلالها عن حزنه الشديد لتعرضه للتهميش والحكرة في الوسط الفني.

"شوف تيفي"

نشر فنان الراي الشاب ريان على حسابه الخاص على الفايسبوك، رسالة عبر من خلالها عن حزنه الشديد لتعرضه للتهميش والحكرة في الوسط الفني.

وتساءل الشاب ريان عن  سبب تهميشه في الوسط الفني، معبرا عن استغرابه من  الإقصاء الممارس عليه من طرف بعض الأشخاص الذين يحاولون صناعة نجوم  من لا شي، قائلا "أنا بغيت نعرف علاش كيعاملوني بهاذ الطريقة واش أنا ما شي مغربي واش جلالة الملك يشجع كل الشباب .. وهما بغاو يصنعون نجم من لا شيء ويقصون المبدعين حرام عيلكم".

وطالب ابن مدينة تطوان جميع  عشاقه بصفحته على الفايسبوك بالمشاركة في هذا المشكل الذي يعاني منه، متمينا مده بيد المساعدة.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة تطوان الشاب ريان التهميش الحكرة

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