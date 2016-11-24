الداعية ورجل الأعمال طارق السويدان يحاضر بالمغرب بعد حفلة بمقر حركة التوحيد والإصلاح ﻿

يقوم الداعية والإعلامي طارق السويدان بزيارة للمغرب تستغرق أياما للمشاركة في محاضرات تشرف عليها حركة التوحيد والإصلاح، حيث سيؤطر الداعية محاضرة تحت عنوان ''الشباب وسؤال الانبعاث الحضاري'' مساء

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يقوم الداعية والإعلامي طارق السويدان بزيارة للمغرب تستغرق أياما للمشاركة في محاضرات تشرف عليها حركة التوحيد والإصلاح، حيث سيؤطر الداعية محاضرة تحت عنوان "الشباب وسؤال الانبعاث الحضاري" مساء اليوم الخميس 24 نونبر 2016 بالمركب الثقافي محمد عزيز الحبابي بتمارة، في إطار نشاط ينظمه فرع حركة التوحيد والإصلاح بالمدينة.

كما أعلنت منظمة التجديد الطلابي فرع القنيطرة عن تنظيمها لمحاضرة تحث عنوان "البناء الحضاري" يؤطرها السويدان، يوم السبت 26 نونبر المقبل.

هذا، ونشر فايسبوكيون صورة لرجل الأعمال والداعية طارق السويدان، قيل أنها تعود لحفل ميلاد أحياه بإحدى المقرات التابعة لحركة التوحيد والإصلاح بحضور أعضاء ومتعاطفين مع الحركة.