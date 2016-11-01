من جديد...مفتش شرطة يغادر المستشفى بعد الإعتداء الخطير الذي تعرض له في مباراة الرجاء وخريبكة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مفتش الشرطة، الذي كان ضحية اعتداء خطير خلال مباراة الرجاء البيضاوي وأولمبيك خريبكة، قد غادر المستشفى الجامعي بالدار البيضاء، بعدما أجريت له عملية جراحية أولية على العين، تم

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن مفتش الشرطة، الذي كان ضحية اعتداء خطير خلال مباراة الرجاء البيضاوي وأولمبيك خريبكة، قد غادر المستشفى الجامعي بالدار البيضاء، بعدما أجريت له عملية جراحية أولية على العين، تم خلالها رتق القرنية الداخلية لعينه اليسرى، وذلك في انتظار إخضاعه لعملية جراحية ثانية في غضون أسبوعين.

وإستنادا لمصادر مطلعة، فإن الشرطي الضحية، شارك في عملية تأمين المدرجات بالملعب المحلي بمدينة خريبكة يوم الأحد المنصرم، بمناسبة إجراء مباراة في كرة القدم بين الفريق المحلي ونادي الرجاء البيضاوي بمناسبة الدورة التاسعة للبطولة الاحترافية، عندما باغته أحد المتفرجين بلكمة قوية على مستوى العين، مستعملا أداة حديدية...، مما تسبب له في إصابة خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي بمدينة الدار البيضاء.

من جهة ثانية أكد مصدر أمني مسؤول، أن لجنة مشتركة بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأمن الوطني و المصالح الطبية والإدارية بولاية أمن الدار البيضاء تتابع الحالة الصحية للموظف الضحية، حيث حرصت على توفير جميع الظروف والمساعدات اللازمة لتسهيل عملية استشفائه.

وأعاد هذا الحادث المؤسف، من جديد النقاش حول أعمال الشغب الرياضي والاعتداءات الإجرامية الخطيرة التي تستهدف عناصر القوة العمومية أثناء مزاولتها لمهامها النظامية، على غرار ما حدث خلال السنة الجارية بكل من مدينة طنجة عندما سَحَل سائق سيارة شرطي مرور وتسبب في وفاته، وكذلك بمدينة مراكش عندما أزهق مجرم خطير روح مقدم شرطة أثناء محاولة توقيفه.