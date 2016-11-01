 من جديد...مفتش شرطة يغادر المستشفى بعد الإعتداء الخطير الذي تعرض له في مباراة الرجاء وخريبكة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحالة الصحية للسجين محمد الجناتي الإدريسي عادية ولا توحي بكونه مضرب عن الطعام منذ ما يقارب 26 يوما | مجتمع

الحالة الصحية للسجين محمد الجناتي الإدريسي عادية ولا توحي بكونه مضرب عن الطعام منذ ما يقارب 26 يوما

الداعية ورجل الأعمال طارق السويدان يحاضر بالمغرب بعد حفلة بمقر حركة التوحيد والإصلاح | بوليتيك

الداعية ورجل الأعمال طارق السويدان يحاضر بالمغرب بعد حفلة بمقر حركة التوحيد والإصلاح

من جديد...مفتش شرطة يغادر المستشفى بعد الإعتداء الخطير الذي تعرض له في مباراة الرجاء وخريبكة | بوليتيك

من جديد...مفتش شرطة يغادر المستشفى بعد الإعتداء الخطير الذي تعرض له في مباراة الرجاء وخريبكة

فيديو جد خطير.. شخص دخل على زوجة عسكري في دارها وبغا يغتاصبها بمكناس وشدوه الناس سلخوه..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. شخص دخل على زوجة عسكري في دارها وبغا يغتاصبها بمكناس وشدوه الناس سلخوه..وهذه هي

جمعية حقوقية مغربية بفرنسا تستنكر رغبة المثليين في تأسيس جمعية بالمغرب | بوليتيك

جمعية حقوقية مغربية بفرنسا تستنكر رغبة المثليين في تأسيس جمعية بالمغرب

انفراد.. تفاصيل جديدة حول جريمة قتل فتاة لصديقتها بسطات وهذا هوالسبب الحقيقي وراء هذه الجريمة+فيديو | حوادث و حقوق

انفراد.. تفاصيل جديدة حول جريمة قتل فتاة لصديقتها بسطات وهذا هوالسبب الحقيقي وراء هذه

الفيديو الأول لواقعة سقوط المجرم الخطير ولد بوعودة برصاص الشرطة بسلا | حوادث و حقوق

الفيديو الأول لواقعة سقوط المجرم الخطير ''ولد بوعودة'' برصاص الشرطة بسلا

تحقيق بالصور.. هكذا تستولي الجمعيات الخاصة ولوبيات العقار على المؤسسات العمومية في الدار البيضاء | حوادث و حقوق

تحقيق بالصور.. هكذا تستولي الجمعيات الخاصة ولوبيات العقار على المؤسسات العمومية في الدار البيضاء

إدانة مدير مدرسة بتافراوت بعد ضبطه من طرف طباخة يمارس الجنس على تلميذة | حوادث و حقوق

إدانة مدير مدرسة بتافراوت بعد ضبطه من طرف طباخة يمارس الجنس على تلميذة

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

من جديد...مفتش شرطة يغادر المستشفى بعد الإعتداء الخطير الذي تعرض له في مباراة الرجاء وخريبكة

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 20:09 من جديد...مفتش شرطة يغادر المستشفى بعد الإعتداء الخطير الذي تعرض له في مباراة الرجاء وخريبكة | بوليتيك
من جديد...مفتش شرطة يغادر المستشفى بعد الإعتداء الخطير الذي تعرض له في مباراة الرجاء وخريبكة
علمت ''شوف تيفي'' أن مفتش الشرطة، الذي كان ضحية اعتداء خطير خلال مباراة الرجاء البيضاوي وأولمبيك خريبكة، قد غادر المستشفى الجامعي بالدار البيضاء، بعدما أجريت له عملية جراحية أولية على العين، تم

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن مفتش الشرطة، الذي كان ضحية اعتداء خطير خلال مباراة الرجاء البيضاوي وأولمبيك خريبكة، قد غادر المستشفى الجامعي بالدار البيضاء، بعدما أجريت له عملية جراحية أولية على العين، تم خلالها رتق القرنية الداخلية لعينه اليسرى، وذلك في انتظار إخضاعه لعملية جراحية ثانية في غضون أسبوعين.

وإستنادا لمصادر مطلعة، فإن الشرطي الضحية، شارك في عملية تأمين المدرجات بالملعب المحلي بمدينة خريبكة يوم الأحد المنصرم، بمناسبة إجراء مباراة في كرة القدم بين الفريق المحلي ونادي الرجاء البيضاوي بمناسبة الدورة التاسعة للبطولة الاحترافية، عندما باغته أحد المتفرجين بلكمة قوية على مستوى العين، مستعملا أداة حديدية...، مما تسبب له في إصابة خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي بمدينة الدار البيضاء.

من جهة ثانية أكد مصدر أمني مسؤول، أن لجنة مشتركة بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأمن الوطني و المصالح الطبية والإدارية بولاية أمن الدار البيضاء تتابع الحالة الصحية للموظف الضحية، حيث حرصت على توفير جميع الظروف والمساعدات اللازمة لتسهيل عملية استشفائه.

وأعاد هذا الحادث المؤسف، من جديد النقاش حول أعمال الشغب الرياضي والاعتداءات الإجرامية الخطيرة التي تستهدف عناصر القوة العمومية أثناء مزاولتها لمهامها النظامية، على غرار ما حدث خلال السنة الجارية بكل من مدينة طنجة عندما سَحَل سائق سيارة شرطي مرور وتسبب في وفاته، وكذلك بمدينة مراكش عندما أزهق مجرم خطير روح مقدم شرطة أثناء محاولة توقيفه.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الأمن النقاش الشرطة الإعتداء الشغب التأمين شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الداعية ورجل الأعمال طارق السويدان يحاضر بالمغرب بعد حفلة بمقر حركة التوحيد والإصلاح | بوليتيك

الداعية ورجل الأعمال طارق السويدان يحاضر بالمغرب بعد حفلة بمقر حركة التوحيد والإصلاح

جمعية حقوقية مغربية بفرنسا تستنكر رغبة المثليين في تأسيس جمعية بالمغرب | بوليتيك

جمعية حقوقية مغربية بفرنسا تستنكر رغبة المثليين في تأسيس جمعية بالمغرب

12 وقفة إحتجاجية ومسيرة للأساتذة المتدربين أمام الأكاديميات ضد تنصل الحكومة عن إلتزاماتها | بوليتيك

12 وقفة إحتجاجية ومسيرة للأساتذة المتدربين أمام الأكاديميات ضد تنصل الحكومة عن إلتزاماتها

نزهة الوافي لـ شوف تيفي: لم أطمح يوما لأكون وزيرة | بوليتيك

نزهة الوافي لـ ''شوف تيفي'': لم أطمح يوما لأكون وزيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. إقبال ضعيف على تذاكر مباراة الديربي البيضاوي | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. إقبال ضعيف على تذاكر مباراة الديربي البيضاوي

نسولو الناس: بعد التساقطات المطرية الأولى..واش عندنا بنية تحتية قادرة تستقبل الأمطار؟ | نسولو الناس

نسولو الناس: بعد التساقطات المطرية الأولى..واش عندنا بنية تحتية قادرة تستقبل الأمطار؟

حصري فيديو براءة سعد لمجرد..الفرنسية لورا بريول ممريضاش و كتسارا بباريس | بــووز

''حصري'' فيديو براءة سعد لمجرد..الفرنسية لورا بريول ممريضاش و كتسارا بباريس

صاحبة الصوت القوي التي اشتهرت عبر الفايسبوك: تظلمت بزاف و الجمهور المغربي نصفني اليوم | معانا فنان

صاحبة الصوت القوي التي اشتهرت عبر الفايسبوك: تظلمت بزاف و الجمهور المغربي نصفني اليوم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الحالة الصحية للسجين محمد الجناتي الإدريسي عادية ولا توحي بكونه مضرب عن الطعام منذ ما يقارب 26 يوما | مجتمع
منذ 11 دقيقة

الحالة الصحية للسجين محمد الجناتي الإدريسي عادية ولا توحي بكونه مضرب عن الطعام منذ ما يقارب 26 يوما

الداعية ورجل الأعمال طارق السويدان يحاضر بالمغرب بعد حفلة بمقر حركة التوحيد والإصلاح | بوليتيك

الداعية ورجل الأعمال طارق السويدان يحاضر بالمغرب بعد حفلة بمقر حركة التوحيد والإصلاح

من جديد...مفتش شرطة يغادر المستشفى بعد الإعتداء الخطير الذي تعرض له في مباراة الرجاء وخريبكة | بوليتيك

من جديد...مفتش شرطة يغادر المستشفى بعد الإعتداء الخطير الذي تعرض له في مباراة الرجاء وخريبكة

فيديو جد خطير.. شخص دخل على زوجة عسكري في دارها وبغا يغتاصبها بمكناس وشدوه الناس سلخوه..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. شخص دخل على زوجة عسكري في دارها وبغا يغتاصبها بمكناس وشدوه الناس سلخوه..وهذه هي

﻿ ﻿
اليوم 17:48 GMT

عاجل و حصري..اعتقالات جديدة في قضية تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.