فيديو جد خطير.. شخص دخل على زوجة عسكري في دارها وبغا يغتاصبها بمكناس وشدوه الناس سلخوه..وهذه هي التفاصيل ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" بأن مدينة مكناس، شهدت أمس الأربعاء،حوالي الساعة الخامسة مساء، واقعة خطيرة، بطلها شخص في عقده الرابع، حاول اغتصاب سيدة داخل منزلها.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السيدة وهي زوجة عسكري، تفاجأت بالمعني بالأمر الذي قام بتعطيل كهرباء العمارة التي تتواجد بها ضحيته، وهو يحاول اقتحام منزلها في محاولة منه للدخول لاغتصابها، لتقوم بالصراخ والاستنجاد بالجيران.
وأضاف المصدر ذاته بأن الجيران، أمسكوا بهذا الشخص وانهالوا عليه بالضرب، قبل تسليمه للمصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا معه ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية.
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