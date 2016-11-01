جمعية حقوقية مغربية بفرنسا تستنكر رغبة المثليين في تأسيس جمعية بالمغرب ﻿

عبرت الجمعية المغربية الفرنسية لحقوق الإنسان بفرنسا، في شخص كاتبها العام يوسف الإدريسي عن استنكارها ورفضها القاطع لرغبة المثليين في المغرب بتأسيس جمعية.

"شوف تيفي"



عبرت الجمعية المغربية الفرنسية لحقوق الإنسان بفرنسا، في شخص كاتبها العام يوسف الإدريسي عن استنكارها ورفضها القاطع لرغبة المثليين في المغرب بتأسيس جمعية.



وقال الإدريسي في اتصال له مع "شوف تيفي" إن تأسيس هذه الجمعية بالمغرب، أمر مرفوض، مؤكدا بأن المجتمع المغربي يتوفر على قيم ثقافية واجتماعية وخاصة دينية، تلزم المسؤولين به على رفض تأسيس هذه الجمعية إذا ما تم تقديم طلب رسمي بهذا الخصوص.



وأضاف الإدريسي بأن الراغبين في تأسيس هذه الجمعية، يحاولون البحث عن فرصة لشرعنة وتقنين تصرفاتهم غير الطبيعية والخارجة عن المألوف، مؤكدا بأن فرنسا وبالرغم من قرار برلمانها السماح بزواج المثليين فإن مجتمعها ما يزال يرفض بشكل كبير الممارسات المرتبطة بالمثلية والشذوذ.



وتجدر الإشارة إلى أن صفحة فايسبوكية مدافعة عن حقوق المثليين، خرجت أخيرا برغبة مثيرة للجدل، من خلال مطالبتها بتأسيس جمعية خاصة بالدفاع عن المثليين.