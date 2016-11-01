انفراد.. تفاصيل جديدة حول جريمة قتل فتاة لصديقتها بسطات وهذا هوالسبب الحقيقي وراء هذه الجريمة+فيديو ﻿

علمت ''شوف تيفي''أن الشرارة الأولى لجريمة قتل فتاة لصديقتها بسطات، اندلعت بمعمل صيني للجوارب تعملان به، ما جعل رئيستهما تقوم بطردهما خارجا.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي"أن الشرارة الأولى لجريمة قتل فتاة لصديقتها بسطات، اندلعت بمعمل صيني للجوارب تعملان به، ما جعل رئيستهما تقوم بطردهما خارجا.



وحسب موفد "شوف تيفي" إلى مدينة سطات، فإن الجدال بين الجانية والضحية تواصل خارج المعمل بحي الخير، ما جعل الجانية تربط الاتصال بشقيقها الذي حل بعين المكان، قبل أن تستل "مدية"من الحجم الكبير وتوجه لضحيتها طعنة أولى على مستوى العنق وطعنة ثانية على مستوى الصدر.

وأضاف الموفد بأن الجانية، حاولت الفرار رفقة شقيقها على متن سيارة للأجرة إلا أن مواطنين كانوا بعين المكان قاموا بمحاصرة السيارة وأبلغوا المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان واعتقلت الجانية وشقيقها بالإضافة إلى سائق سيارة الأجرة.



وأوضح الموفد بأن السبب الرئيسي لارتكاب الجريمة، كان بسبب دخول الفتاتين في منافسة حادة حول علاقة مع شاب.



تفاصيل مثيرة حول هذه الجريمة تجدونها بعد قليل بالفيديو على قناتكم "شوف تيفي".