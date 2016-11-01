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الفيديو الأول لواقعة سقوط المجرم الخطير ''ولد بوعودة'' برصاص الشرطة بسلا

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 19:08 الفيديو الأول لواقعة سقوط المجرم الخطير ولد بوعودة برصاص الشرطة بسلا | حوادث و حقوق
الفيديو الأول لواقعة سقوط المجرم الخطير ''ولد بوعودة'' برصاص الشرطة بسلا
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي،مقطع فيديو يظهر اللحظة التي تلت إطلاق رجل شرطة النار على شخص ملقب بـ ''ولد بوعودة'' بمدينة سلا.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي،مقطع فيديو يظهر اللحظة التي تلت إطلاق رجل شرطة النار على شخص ملقب بـ "ولد بوعودة" بمدينة سلا.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، قد كشف أن شرطي برتبة حارس أمن يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، اضطر مساء أمس الثلاثاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي من أجل توقيف شخص كان تحت تأثير الأقراص المخدرة، ويحمل سكينا من الحجم الكبير.

وأوضح البلاغ ذاته أنه وبحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد انتقلت دورية للدراجين إلى حي الرحمة بمدينة سلا بطلب من المواطنين، لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في السرقة الموصوفة وتعدد محاولات القتل العمد ومحاولة الاغتصاب والاتجار في المخدرات، وذلك بعدما كان في حالة تخدير متقدمة ويحمل سكينا من الحجم الكبير، ألحق به أضرارا مادية بممتلكات الغير، وعرض به حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه أبدى مقاومة عنيفة إزاء عناصر الدورية، رافضا التخلي عن سلاحه الأبيض، ومحاولا تعريض أحدهما لاعتداء خطير، وهو ما اضطر موظف الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، بينما أصابته الرصاصة الثالثة على مستوى الصدر، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن توافيه المنية داخل المؤسسة الاستشفائية.

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