تحقيق بالصور.. هكذا تستولي الجمعيات الخاصة ولوبيات العقار على المؤسسات العمومية في الدار البيضاء ﻿

كشفت مصادر موثوقة أن الطريقة التي يتم عبرها تفويت المؤسسات العمومية بالمغرب، تتم عبر الشراكات التي تبرم بين بعض المديريات الإقليمية وجمعيات مدنية، رغم أنها لا تأخذ مفهوم التفويت بل كاستغلال مؤقت

شوف تيفي: يونس أباعلي



كشفت مصادر موثوقة أن الطريقة التي يتم عبرها تفويت المؤسسات العمومية بالمغرب، تتم عبر الشراكات التي تبرم بين بعض المديريات الإقليمية وجمعيات مدنية، رغم أنها لا تأخذ مفهوم التفويت بل كاستغلال مؤقت خارج أوقات الدراسة.. إلا أن تناسل الجمعيات وغلاء العقار، تقول مصادرنا، غيّر أهداف الشراكات، مما جعل جمعيات تستولي على بعض المؤسسات، و"سكنت" فيها منذ دخولها إليها في إطار تلك الشراكات.



ورغم إجماع الكثيرين على ارتباط إغلاق مدارس عمومية بهجرة التلاميذ نحو التعليم الخصوصي، فضلا عن تمركز عدد من المدارس المغلقة بمدن كبرى خصوصا الدار البيضاء، إلا أن وجود المؤسسات التعليمية في مناطق استراتيجية وسط المدن، يسيل لعاب المنعشين وسماسرة العقار، الذين يدفعون في اتجاه الاستيلاء عليها لتشييد إقامات سكنية أو مشاريع، كما حدث لمدرسة "القبة" بالدار البيضاء، التي حولها شخص ذو نفوذ، بتعاون مع بعض الجمعيات، إلى مركز لكرة القدم يجمع شباب المنطقة بانخراطات سنوية تذر له مداخيل مهمة. ولأن المؤسسات التعليمية تابعة لوزارة التعليم، فإن الفاعلين الجمعويين يؤكدون أنه بمجرد الحديث عن قرب تحويل المؤسسة إلى مركز خاص في التكوين والتأطير، حتى تتأسس جمعيات لنفس الهدف، لتتمكن من دخول المؤسسة وإقامة أنشطتها فيها على أساس تعاقد وشراكة مع أكاديمية التعليم. وتنطبق هذه الطريقة، بحسب مصادرنا المطلعة، على مدرسة في الدار البيضاء تحولت إلى مركز تؤطره جمعية اتضح أن من أسسها هو مدير المدرسة نفسه ليتمكن من البقاء في السكن الوظيفي بداخلها.



الاغتيال لم يشمل فقط المدارس الابتدائية، فإعدادية المنار (منطقة العُنق) تم إغلاقها، في حين أن كلية الطب الخاصة في تراب مقاطعة المعاريف لم تشيد سوى على أنقاض إعدادية الشابي الكائنة بالقرب من إعدادية محمد عبدو (بنات) التي تحولت بدورها إلى نيابة تعليمية. وكمثال آخر، أشار مصدر مطلع إلى أن ثانوية ابن تومرت (وادي المخازن) بالدار البيضاء وصلتها حمى التفويت أو الإغلاق بعد أن أوقف مقاول أشغال الصيانة فيها وهو ما يسبب في تساقط جزء من سقفها من حين لآخر، وذلك بعد أن كلفت حوالي 800 مليون سنتيم. أما مدرسة المنفلوطي بمقاطعة المعاريف، فقد أصبحت ملحقة لجامعة الحسن الثاني بعد أن حُولت العام الماضي إلى "معهد كونفورسيورس لتعلم اللغة الصينية".

في المقابل، فتحت مدارس أبوابها لجمعيات خاصة فأصبحت جزءا لا يتجزأ منها، كمدرسة الشيخ خليل التي تنشط من داخلها جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومدرسة البشيري التي تضم جمعية... وكما لا يقتصر الأمر على مقاطعات أنفا و سيدي بليوط والمعاريف، بل يتعداه إلى المقاطعات الأخرى، فكذلك لا يقتصر على مدينة الدار البيضاء، بل يتعداه إلى الرباط والمحمدية وسلا وحتى سيدي سليمان حيث تم فيها إغلاق ثانوية تأهيلية تقع في مركز المدينة، ونفس الشيء لمدرستي ابن زيدون وفاطمة الفهرية الواقعتين في قلب مدينة أكادير... والأمثلة كثيرة لا يسع المجال لسردها.