 إدانة مدير مدرسة بتافراوت بعد ضبطه من طرف طباخة يمارس الجنس على تلميذة ﻿
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إدانة مدير مدرسة بتافراوت بعد ضبطه من طرف طباخة يمارس الجنس على تلميذة | حوادث و حقوق

إدانة مدير مدرسة بتافراوت بعد ضبطه من طرف طباخة يمارس الجنس على تلميذة

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إدانة مدير مدرسة بتافراوت بعد ضبطه من طرف طباخة يمارس الجنس على تلميذة

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 19:03 إدانة مدير مدرسة بتافراوت بعد ضبطه من طرف طباخة يمارس الجنس على تلميذة | حوادث و حقوق
إدانة مدير مدرسة بتافراوت بعد ضبطه من طرف طباخة يمارس الجنس على تلميذة
علمت ''شوف تيفي'' أن محكمة الإستئناف بأكادير، أدانت مدير مجموعة مدارس العبداري بتافراوت بإقليم تزنيت، بسنتان سجنا نافذا بعد ''إتهامه بتهمة التحرش الجنسي وإغتصاب ثلاث فتيات داخل مكتبه''.

شوف تيفي 

علمت "شوف تيفي" أن محكمة الإستئناف بأكادير، أدانت مدير مجموعة مدارس العبداري بتافراوت بإقليم تزنيت، بسنتان سجنا نافذا بعد "إتهامه بتهمة التحرش الجنسي وإغتصاب ثلاث فتيات داخل مكتبه".

و تفجرت الفضيحة التي أدين على إثرها مدير المؤسسة، بعد أن قدمت طباخة المطعم المدرسي بمدرسة العبدراوي شهادتها في الواقعة مؤكدة بأنها ضبطت المدير وهو يقوم بهتك عرض الضحية، وأن واحدة من ضحاياه داومت على الحضور الى مكتبه قبل موعد دخولها إلى حصة الدرس.

وكشفت مصادر "شوف تيفي"، أن تفجير هذه الفضيحة الأخلاقية جاء إثر شكاية تقدم بها أباء وأولياء 3 تلميذات إحداهما تنحدر من دوار تاكضيشت الواقع بين الجماعة الترابية أيت وافقا بدائرة تافراوت والجماعة الترابية تيزغران بدائرة أنزي.

وأفادت ذات المصادر، أن إحدى ضحايا المدير المدان طفلة تتابع دراستها بالمستوى الثالث ابتدائي والتي صرحت بأن المدير المعني بالأمر كان يستدعيها إلى مكتبه وينزع سروالها بعدما يتجرد هو الآخر من ملابسه ويهتك عرضها سطحيا وكان في كل مرة يهددها بأوخم العواقب إن أباحت بالأمر.

وسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة أن أصدرت قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق مدير المؤسسة، فيما تم إستقبال التلميذة وعائلتها من طرف وزير التربية الوطنية بالمديرية الإقليمية بتزنيت.

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سوس تزنيت الأكاديمية المدير الإغتصاب السجن التلميذة شوف تيفي

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