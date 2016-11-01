توقيف 106 أشخاص هربوا وتجاروا في المخدرات بين طنجة وإسبانيا طيلة السنة الجارية ﻿

أفادت إحصائيات أعلنت عنها السلطات الأمنية الإسبانية، في كل من ميناء الجزيرة الخضراء وطريفة، أن 106 أشخاص تم توقيفهم بتهمة الاتجار في المخدرات، منذ بداية السنة الجارية إلى غاية نونبر الجاري.

شوف تيفي

أفادت إحصائيات أعلنت عنها السلطات الأمنية الإسبانية، في كل من ميناء الجزيرة الخضراء وطريفة، أن 106 أشخاص تم توقيفهم بتهمة الاتجار في المخدرات، منذ بداية السنة الجارية إلى غاية نونبر الجاري.

وأفاد بلاغ مشترك للفرقة المتنقلة للأمن الإسباني والحرس المدني بأنه قد جرى، خلال الفترة الماضية من شهر نونبر الجاري، إيقاف 10 أشخاص حاولوا إدخال ما يقارب 10 كيلوغرامات من مادة الحشيش إلى التراب الإسباني قادمين إليه من ميناء طنجة.

وحسب المصدر نفسه دائما، فإن أغلب الموقوفين كانوا قد حاولوا القيام بتهريب الحشيش عن طريق إخفائه حول أجسادهم على شكل أحزمة، أو ابتلاعه على شكل كبسولات صغيرة تزن في مجملها كيلوغراما واحدا، بينما وصلت في بعض الحالات إلى كيلوغرامين كاملين.

واعتبر البلاغ أن مدة الرحلة القصيرة، التي تفصل مدينة طنجة عن الميناءين بحكم عامل القرب، ساعدت في زيادة عمليات التهريب الفردية.