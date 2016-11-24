12 وقفة إحتجاجية ومسيرة للأساتذة المتدربين أمام الأكاديميات ضد تنصل الحكومة عن إلتزاماتها ﻿

نظم الأساتذة المتدربون صباح اليوم الخميس أمام جميع المديريات الإقليمية والجهوية للتعليم بالمملكة، احتجاجا على خرق محضر 21 أبريل من طرف الجهات الممثلة للحكومة”.

شوف تيفي

نظم الأساتذة المتدربون صباح اليوم الخميس أمام جميع المديريات الإقليمية والجهوية للتعليم بالمملكة، احتجاجا على خرق محضر 21 أبريل من طرف الجهات الممثلة للحكومة”.

وكان الأساتذة المتدربون قد أعلنوا عن خوضهم إضرابا عاما ومقاطعة للدروس بمختلف المؤسسات التعليمية بالمملكة، منذ اليوم الاثنين الماضي وإلى غاية نهاية الأسبوع المقبل، احتجاجا على ما أسموه الخروقات “السافرة” لمحضر 21 أبريل 2016 من طرف الجهات الممثلة للحكومة”.

و سطرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربون عقب انعقاد مجلسها الوطني في وقت سابق، برنامجا تصعيديا طوال أسبوعين يبدأ من المقاطعة الشاملة للدروس مع وقفات إقليمية وجهوية أمام المديريات الإقليمية والجهوية.

من جهة ثانية، أكد محمد سليماني عضو المجلس الوطني في تصريح "لشوف تيفي" أن الحكومة تراجعت عن الإتفاقات السابقة مع التنسيقية، موضحا أن الملف الآن بين يدي وزارة الداخلية التي تملصت إلتزاماتها، حيث يتجلى ذلك في خرق البند الذي يتحدث بشكل صريح "عن توظيف الفوج كاملا ودفعة واحدة"، إذ تم ترسيب 9 أساتذة بمركز العرفان، إنتقاما من التنسيقية الوطنية، بالإضافة إلى عدم صرف التعويضات الخاصة بأتعاب القسم، وأن الأساتذة المتدربين حصلوا منذ بداية شتنبر إلى اليوم على 2400 درهم فقط.