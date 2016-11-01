نزهة الوافي لـ ''شوف تيفي'': لم أطمح يوما لأكون وزيرة ﻿

قالت القيادية في حزب العدالة والتنمية والعضو في أمانته العامة نزهة الوافي أنها لم تفكر يوما في الاستوزار، وأضافت ''معمرني فكرت نكون وزيرة، أنا أود أن أقدم نموذجا للمرأة المغربية والسياسية، وأن أعطي

شوف تيفي

قالت القيادية في حزب العدالة والتنمية والعضو في أمانته العامة نزهة الوافي أنها لم تفكر يوما في الاستوزار، وأضافت "معمرني فكرت نكون وزيرة، أنا أود أن أقدم نموذجا للمرأة المغربية والسياسية، وأن أعطي نموذجا للعمل المحلي، من خلال موقعي في الشق النيابي والتشريعي، وطموحي هو أن تكون جهة الحي المحمدي عين السبع بعد 5 سنوات متخلصة من جميع مشاكلها".

وأضافت الوافي في حوار لها مع أسبوعية "المشعل" نشر هذا الأسبوع أن لديها حصيلة تشريعية وميدانية من خلال التفاعل، وهي حريصة على كل ما يهم العلاقة مع الحياة اليومية للمواطن.

وأشارت إلى أن مسألة الاستوزار تبقى شأنا داخليا للحزب، وأنها تعمل حاليا على تراكم تجربتها سواء في المغرب أو الخارج، وتجربتها أيضا في المجلس الأوربي التي كانت غنية حسب تصريحها المنشور في العدد الأخير من أسبوعية "المشعل".