حصري وبالصورة:بعد مرور شهرين على قضية اختطاف الرضيعة..هكذا أصبح شكل للا خديجة و هذا هو جديد المختطفة ﻿

شوف تيفي
توصلت "شوف تيفي"،اليةم الخميس، بصورة حصرية للرضيعة التي كانت قد اخُتطفت شهر شتنبر الماضي ،من قلب مستشفى الهاروشي بمدينة الدار البيضاء، و هي في حالة صحية جيدة في قلب منزل والديها.
و علمت شوف تيفي، من مصادرها الخاصة،"،أن المصالح الأمنية لم تتوصل إلى حدود اليوم و بعد مرور حوالي شهرين لأي خيط يقودها إلى مرتكبي هذه الجريمة.
و كانت مدينة الدار البيضاء قد اهتزت قبل شهرين على وقع جريمة اختطاف مولودة بعد ثلاثة أيام من ولادتها من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء.
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