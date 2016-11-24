حصري وبالصورة:بعد مرور شهرين على قضية اختطاف الرضيعة..هكذا أصبح شكل للا خديجة و هذا هو جديد المختطفة ﻿

توصلت ''شوف تيفي''،اليةم الخميس، بصورة حصرية للرضيعة التي كانت قد اخُتطفت شهر شتنبر الماضي ،من قلب مستشفى الهاروشي بمدينة الدار البيضاء، و هي في حالة صحية جيدة في قلب منزل والديها.

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي"،اليةم الخميس، بصورة حصرية للرضيعة التي كانت قد اخُتطفت شهر شتنبر الماضي ،من قلب مستشفى الهاروشي بمدينة الدار البيضاء، و هي في حالة صحية جيدة في قلب منزل والديها.

و علمت شوف تيفي، من مصادرها الخاصة،"،أن المصالح الأمنية لم تتوصل إلى حدود اليوم و بعد مرور حوالي شهرين لأي خيط يقودها إلى مرتكبي هذه الجريمة.

و كانت مدينة الدار البيضاء قد اهتزت قبل شهرين على وقع جريمة اختطاف مولودة بعد ثلاثة أيام من ولادتها من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء.