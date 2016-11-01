عاجل..المحكمة تؤجل النظر في قضية أفتاتي للعام المقبل ﻿

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أجلت ابتدائية وجدة اليوم الخميس النظر في قضية عضو حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي في قضيته حول تصريحاته المثيرة التي تخص نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة.
وأجلت المحكمة هذه القضية إلى غاية السادس والعشرين من يناير العام المقبل، والتي يتهمه فيها أعضاء من حزب البام بتهمة السب والقذف والوشاية الكاذبة وهي القضية التي يطالب فيها البام بـ500 مليون سنتيم.
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