تحقيق صادم: أساليب خطيرة تُحول فيديوهات خاصة للمغاربة إلى أشرطة جنسية يدمنها الملايين بالمواقع البورنوغرافية ﻿

''احذروا .. قد تصبحون ''نجوما'' في أشهر المواقع الإباحية..'' هو عنوان فرعي لتحقيق مثير، نشرته أسبوعية ''المشعل'' في عدد الصادر لهذا الأسبوع، بعنوان ''كيفاش ممكن فيديو شخصي في بورطابل ينتاشر بلا علم صاحبو''

شوف تيفي



"احذروا .. قد تصبحون "نجوما" في أشهر المواقع الإباحية.." هو عنوان فرعي لتحقيق مثير، نشرته أسبوعية "المشعل" في عدد الصادر لهذا الأسبوع، بعنوان "كيفاش ممكن فيديو شخصي في بورطابل ينتاشر بلا علم صاحبو"، وهو مدخل أساسي اعتمدته "المشعل" للكشف كما سمتع بـ" أساليب خطيرة تحول فيديوهات خاصة للمغاربة إلى أشرطة يدمنها الملايين بالمواقع البورنوغرافية".

وقالت الجريدة إنه "بين فينة وأخرى.. يفاجأ الناس بتسلل بعض الفيديوهات الجنسية الفاضحة لمغاربة بالانترنيت، ورواجها على نطاق واسع بعناوين مثيرة تغري بالمشاهدة.. وفي غالب الأحيان، تعتريهم الصدمة، حين يكون محور الفيديو متعلقا بأحد المشاهير الذي يحتفظون له بصورة مثالية، كواحد من المميزين".. هذا المندرج ضمن المشاهير، تقول "المشعل" إذ سرعان ما تنطفئ نجوميته وتتهاوى أسهمه، وتنهار سمعته، لأن هناك من يقبع في الخفاء، كسر مثالية الصورة، بتعميم شريط يبرزه في "وضع" غير الوضع، وفي "مكان" غير المكان.. تماما كما جرى للفنان سعيد الصنهاجي الذي انتشر شريط فيديو يصوره في وضعية عارية.

"لكن إذا كان الفنان قد حظي بتضامن واسع بعد هذه "الفضيحة"، فإن هناك عشرات الضحايا، عصفت بهم أشرطتهم الجنسية في بحر "التشهير"، فلم يحفهم عطف المتضامنين والمساندين والمؤازرين..". هؤلاء، وجدوا أنفسهم في آخر المطاف مجرد بضاعة يلوكها مدمنو الجنس الرقمي بتلذذ، دون أي اعتبار لما يمكن أن ينتج عن ذلك من أعطاب نفسية عميقة، تؤدي بالضحايا في غالب الأحيان، إلى الانتحار والاكتئاب والعزلة والانطواء على النفس.

في هذا الملف من عدد "المشعل" المتواجد حاليا بالأكشاك.. يتطرق صاحب المقال إلى واقع بالغ الخطورة، "تختلط فيه المتعة بالألم، وتتحول فيه اللذة العابرة إلى فضيحة جنسية من عيار ثقيل، وتنتقل فيه عملية التأريخ السري للحظات الحميمية إلى أخرى تعتمد على الفضح والابتزاز بعد تسريب اللحظات ذاتها للعلن. ويضيف صاحب المقال إن هذا الواقع "قد يصبح فيه فعل الفضح عملية ربحية يجني من خلالها مروجو هذه اللحظات الحميمية أموالا طائلة".. معتبرا في الآن ذاته أن عملية التجسس على هواتف الناس ومحتوياتها من فيديوها، باتت تشكل كابوسا حقيقيا يهدد حياة الناس، وتضرب حرياتهم الخاصة في الصميم، وتفرق شمل الأسر والعائلات، وتنتهي في كثير من الحالات بالموت أو السجن.. ناهيك عن تعميق شعور العامة بالخوف، لإحساسهم أن ما يعتقدون بأنه سرا من أسرارهم، قد يصبح مع وجود وسائل تكنولوجية متطورة مشتركا بين الجميع.. "وهذا ضرب للخصوصية التي حماها الدستور والقوانين والأعراف"..

في الملف "المشعل" سيجد القارئ أجوبة كثيرة عن تساؤلاته، من قبيل، كيف يمكن لفيديو شخصي أن يصبح متداولا بين الجميع؟ وكيف أصبح بعض المغاربة، دون رغبة منهم، "نجوما" لأشهر المواقع الإباحية في العالم، يتداول مدمنوها أشرطتهم بكل تلذذ..؟ إذ مع كل مشاهد، يقول صحاب المقال في تححليل للظاهر "يوجد هناك مجرمون، يحصدون أرباحا خيالية من عمق ألم من يمكن وصفهم مجازا بـ"نجوم الغفلة"..". تفاصيل أكثر دقة تجدونها في عدد "المشعل" الموجود حاليا بالأكشاك.



