 عاجل و حصري..اعتقالات جديدة في قضية تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحالة الصحية للسجين محمد الجناتي الإدريسي عادية ولا توحي بكونه مضرب عن الطعام منذ ما يقارب 26 يوما | مجتمع

الحالة الصحية للسجين محمد الجناتي الإدريسي عادية ولا توحي بكونه مضرب عن الطعام منذ ما يقارب 26 يوما

الداعية ورجل الأعمال طارق السويدان يحاضر بالمغرب بعد حفلة بمقر حركة التوحيد والإصلاح | بوليتيك

الداعية ورجل الأعمال طارق السويدان يحاضر بالمغرب بعد حفلة بمقر حركة التوحيد والإصلاح

من جديد...مفتش شرطة يغادر المستشفى بعد الإعتداء الخطير الذي تعرض له في مباراة الرجاء وخريبكة | بوليتيك

من جديد...مفتش شرطة يغادر المستشفى بعد الإعتداء الخطير الذي تعرض له في مباراة الرجاء وخريبكة

فيديو جد خطير.. شخص دخل على زوجة عسكري في دارها وبغا يغتاصبها بمكناس وشدوه الناس سلخوه..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. شخص دخل على زوجة عسكري في دارها وبغا يغتاصبها بمكناس وشدوه الناس سلخوه..وهذه هي

جمعية حقوقية مغربية بفرنسا تستنكر رغبة المثليين في تأسيس جمعية بالمغرب | بوليتيك

جمعية حقوقية مغربية بفرنسا تستنكر رغبة المثليين في تأسيس جمعية بالمغرب

انفراد.. تفاصيل جديدة حول جريمة قتل فتاة لصديقتها بسطات وهذا هوالسبب الحقيقي وراء هذه الجريمة+فيديو | حوادث و حقوق

انفراد.. تفاصيل جديدة حول جريمة قتل فتاة لصديقتها بسطات وهذا هوالسبب الحقيقي وراء هذه

الفيديو الأول لواقعة سقوط المجرم الخطير ولد بوعودة برصاص الشرطة بسلا | حوادث و حقوق

الفيديو الأول لواقعة سقوط المجرم الخطير ''ولد بوعودة'' برصاص الشرطة بسلا

تحقيق بالصور.. هكذا تستولي الجمعيات الخاصة ولوبيات العقار على المؤسسات العمومية في الدار البيضاء | حوادث و حقوق

تحقيق بالصور.. هكذا تستولي الجمعيات الخاصة ولوبيات العقار على المؤسسات العمومية في الدار البيضاء

إدانة مدير مدرسة بتافراوت بعد ضبطه من طرف طباخة يمارس الجنس على تلميذة | حوادث و حقوق

إدانة مدير مدرسة بتافراوت بعد ضبطه من طرف طباخة يمارس الجنس على تلميذة

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

عاجل و حصري..اعتقالات جديدة في قضية تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي

بتاريــخ : 24 نونبر 2016 / 17:48 عاجل و حصري..اعتقالات جديدة في قضية تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي | حوادث و حقوق
عاجل و حصري..اعتقالات جديدة في قضية تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، تمكنت اليوم الخميس، من اعتقال 3 متورطين في تسريب فيديو الفضيحة الجنسية الذي ظهر من خلاله

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، تمكنت اليوم الخميس، من اعتقال 3 متورطين في تسريب فيديو الفضيحة الجنسية الذي ظهر من خلاله الصنهاجي في أوضاع مخلة بالحياء مُجَردا من ملابسه.

و حسب ذات المصادر، من بين المعتقلين الثلاثة، فتاة تدعى "خلود" إلى جانب صديقيها يونس و منعم،و الذين ظهروا رفقة المعتقل الأول في الفيديو الشهير.

وبعد اعتقال أول المتورطين يوم الأربعاء الأول من الشهر الجاري، تعمل العناصر الأمنية، على توقيف كل المتورطين الذين وصفتهم مصادرنا بالمافيا الخطيرة التي أوقعت سلطان الطرب الشعبي في هذه المؤامرة .

للإشارة جرى نشر الفيديو الفاضح قبل أسبوعين، بعد عملية ابتزاز تعرض لها سلطان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي لأزيد من 4 سنوات ،حيث جرت أطوار الجلسة الفاضحة بعد سهرة فنية لسعيد الصنهاجي بإحدى المدن الاسبانية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الصنهاجي ابتزاز اعتقالات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو جد خطير.. شخص دخل على زوجة عسكري في دارها وبغا يغتاصبها بمكناس وشدوه الناس سلخوه..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. شخص دخل على زوجة عسكري في دارها وبغا يغتاصبها بمكناس وشدوه الناس سلخوه..وهذه هي التفاصيل

انفراد.. تفاصيل جديدة حول جريمة قتل فتاة لصديقتها بسطات وهذا هوالسبب الحقيقي وراء هذه الجريمة+فيديو | حوادث و حقوق

انفراد.. تفاصيل جديدة حول جريمة قتل فتاة لصديقتها بسطات وهذا هوالسبب الحقيقي وراء هذه الجريمة+فيديو

الفيديو الأول لواقعة سقوط المجرم الخطير ولد بوعودة برصاص الشرطة بسلا | حوادث و حقوق

الفيديو الأول لواقعة سقوط المجرم الخطير ''ولد بوعودة'' برصاص الشرطة بسلا

تحقيق بالصور.. هكذا تستولي الجمعيات الخاصة ولوبيات العقار على المؤسسات العمومية في الدار البيضاء | حوادث و حقوق

تحقيق بالصور.. هكذا تستولي الجمعيات الخاصة ولوبيات العقار على المؤسسات العمومية في الدار البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. إقبال ضعيف على تذاكر مباراة الديربي البيضاوي | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. إقبال ضعيف على تذاكر مباراة الديربي البيضاوي

نسولو الناس: بعد التساقطات المطرية الأولى..واش عندنا بنية تحتية قادرة تستقبل الأمطار؟ | نسولو الناس

نسولو الناس: بعد التساقطات المطرية الأولى..واش عندنا بنية تحتية قادرة تستقبل الأمطار؟

حصري فيديو براءة سعد لمجرد..الفرنسية لورا بريول ممريضاش و كتسارا بباريس | بــووز

''حصري'' فيديو براءة سعد لمجرد..الفرنسية لورا بريول ممريضاش و كتسارا بباريس

صاحبة الصوت القوي التي اشتهرت عبر الفايسبوك: تظلمت بزاف و الجمهور المغربي نصفني اليوم | معانا فنان

صاحبة الصوت القوي التي اشتهرت عبر الفايسبوك: تظلمت بزاف و الجمهور المغربي نصفني اليوم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الحالة الصحية للسجين محمد الجناتي الإدريسي عادية ولا توحي بكونه مضرب عن الطعام منذ ما يقارب 26 يوما | مجتمع
منذ 13 دقيقة

الحالة الصحية للسجين محمد الجناتي الإدريسي عادية ولا توحي بكونه مضرب عن الطعام منذ ما يقارب 26 يوما

الداعية ورجل الأعمال طارق السويدان يحاضر بالمغرب بعد حفلة بمقر حركة التوحيد والإصلاح | بوليتيك

الداعية ورجل الأعمال طارق السويدان يحاضر بالمغرب بعد حفلة بمقر حركة التوحيد والإصلاح

من جديد...مفتش شرطة يغادر المستشفى بعد الإعتداء الخطير الذي تعرض له في مباراة الرجاء وخريبكة | بوليتيك

من جديد...مفتش شرطة يغادر المستشفى بعد الإعتداء الخطير الذي تعرض له في مباراة الرجاء وخريبكة

فيديو جد خطير.. شخص دخل على زوجة عسكري في دارها وبغا يغتاصبها بمكناس وشدوه الناس سلخوه..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. شخص دخل على زوجة عسكري في دارها وبغا يغتاصبها بمكناس وشدوه الناس سلخوه..وهذه هي

﻿ ﻿
اليوم 17:48 GMT

عاجل و حصري..اعتقالات جديدة في قضية تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.