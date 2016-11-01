عاجل و حصري..اعتقالات جديدة في قضية تسريب فيديو فضيحة الصنهاجي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، تمكنت اليوم الخميس، من اعتقال 3 متورطين في تسريب فيديو الفضيحة الجنسية الذي ظهر من خلاله

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر قريبة من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، تمكنت اليوم الخميس، من اعتقال 3 متورطين في تسريب فيديو الفضيحة الجنسية الذي ظهر من خلاله الصنهاجي في أوضاع مخلة بالحياء مُجَردا من ملابسه.



و حسب ذات المصادر، من بين المعتقلين الثلاثة، فتاة تدعى "خلود" إلى جانب صديقيها يونس و منعم،و الذين ظهروا رفقة المعتقل الأول في الفيديو الشهير.



وبعد اعتقال أول المتورطين يوم الأربعاء الأول من الشهر الجاري، تعمل العناصر الأمنية، على توقيف كل المتورطين الذين وصفتهم مصادرنا بالمافيا الخطيرة التي أوقعت سلطان الطرب الشعبي في هذه المؤامرة .



للإشارة جرى نشر الفيديو الفاضح قبل أسبوعين، بعد عملية ابتزاز تعرض لها سلطان الأغنية الشعبية سعيد الصنهاجي لأزيد من 4 سنوات ،حيث جرت أطوار الجلسة الفاضحة بعد سهرة فنية لسعيد الصنهاجي بإحدى المدن الاسبانية.