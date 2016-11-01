خطير..مشرمل يطعن مهاجرا إفريقيا في كازا..وها كيفاش شدوه المواطنين ﻿

علمت ''شوف تيفي''بأن زنقة الحبشة بمدينة البيضاء، شهدت اليوم الخميس،واقعة اعتداء خطيرة، تورط فيها شاب في عقده الثاني، أقدم على اعتراض سبيل شاب إفريقي ووجه له طعنة على مستوى البطن بواسطة السلاح الأبيض.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي"بأن زنقة الحبشة بمدينة البيضاء، شهدت اليوم الخميس،واقعة اعتداء خطيرة، تورط فيها شاب في عقده الثاني، أقدم على اعتراض سبيل شاب إفريقي ووجه له طعنة على مستوى البطن بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب مصدر "شوف تيفي"فإن الشاب، اعترض سبيل ضحيته وهو شاب يحمل الجنسية الكونغولية،ووجه له طعنة على مستوى البطن، ثم حاول الفرار إلا أن مجموعة من المواطنين كانوا بعين المكان، قاموا بمطاردته وإيقافه.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، قامت باعتقال الجاني ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما تم نقل الضحية إلى مستشفى مولاي يوسف لتلقي العلاجات الضرورية.